COUPE DU MONDE. Et si la Géorgie était la belle surprise de la compétition ?

Les Lelos se présentent en France avec de belles ambitions, et pourraient bien y jouer les trouble-fêtes, dans une poule relevée mais ouverte.

Les Lelos se présentent en France avec de belles ambitions et pourraient bien y jouer les trouble-fêtes. Ce petit pays Caucasien de 4 millions d’habitants à une longue tradition rugbystique et ne cesse de progresser dans la hiérarchie mondiale, au point de pouvoir prétendre à une première qualification en quarts de finale. Affronter cette sélection n’est désormais plus une marche préparatoire aux autres rencontres mais un vrai test grandeur nature. Si il n’est pas évident de lire une feuille de match géorgienne, manoeuvrer cette équipe sur le terrain l’est tout autant.

Présents dans une poule C très homogène, les Géorgiens seront en embuscade, prêts à créer la surprise. En effet, les deux favoris de la poule, l’Australie et le Pays de Galles sont sur le déclin et n’affichent pas une très grande sérénité à l’approche de la compétition, leurs résultats ainsi que leurs prestations sont en berne. Dans une dynamique opposée, la Géorgie pourrait bien en profiter, elle qui enchaîne les victoires tout en proposant un jeu de plus en plus attrayant.

Les Fidjis feront également office de solides outsiders dans un style frontal rappelant celui des Caucasiens. L’opposition entre les deux équipes risque bien de faire des étincelles au Matmut Atlantique de Bordeaux. Enfin le Portugal, un cran en dessous des quatres autres nations complète ce groupe très ouvert qui réserve son lot de surprises. Il est difficile de se prononcer sur l’identité des deux qualifiés mais les Lelos joueront crânement leurs chances.

La Géorgie n’est plus uniquement une formation courageuse et vaillante mais est désormais solide dans les fondamentaux et bien en place tactiquement. Une belle alchimie entre joueurs expérimentés et des jeunes pleins d’envie prend forme. Les récentes victoires chez les gallois (futur adversaire lors du mondial) et face à l’Italie témoignent de leur montée en puissance et forgent le respect des autres nations.

Cette émergence est tout sauf un hasard mais bien le fruit d’un travail de longue haleine. En lien étroit avec la France, une majorité de ses contingents évoluent dans l'hexagone depuis le passage de Claude Saurel à la tête de la sélection géorgienne au début des années 2000.

Les autres évoluent principalement au Black Lion à Tbilissi, la franchise créée en 2021 qui appartient à la fédération géorgienne. Ce club que l’on découvrira très prochainement, puisqu' il a été invité à la prochaine édition du Challenge Européen. Les Black Lions se rendront notamment à Clermont et à Castres.

Triomphant du Rugby Europe Championship, l’équivalent du Six Nations B pour la onzième fois sur douze participation, la Géorgie pousse depuis de nombreuses années à la porte du tournoi. Au classement World Rugby, ils se classent 11ème devant les Samoa et ... l’Italie. Réputés pour exceller en judo ou en lutte, les Caucasiens, fidèles à leur image, sont de solides guerriers. La puissance du paquet d’avant est leur force principale mais la Géorgie a désormais plusieurs cordes à son arc en développant un panel plus large d’offensives.

Alors comment ne pas évoquer Davit Niniashvili, l’ailier ou arrière du LOU Rugby est un diamant brut qui incarne parfaitement la nouvelle génération. Sa progression est fulgurante, le jeune de 21 ans à la tête bien faite et aux jambes de feu affole toutes les défenses qu’il affronte.

Niniashvili (85 kilos) et son compère à l’aile Aka Tabutsadze (87 kilos) ont des profils plus "fluets" que leurs partenaires, offrant à l’attaque géorgienne une forme imprévisible. Un triangle d’arrière vif et électrique, composé d’appuis dévastateurs et de changements de vitesses qui vont sans nul doute remplir les highlights du mondial.

Enfin, que les derniers vacanciers de l'île de Ré ne s'étonnent pas de croiser une horde de gaillard barbus, les Lelos établissent leur camp de base au Relais Thalasso à Sainte-Marie-de-Ré, un air marin qui leur rappellera celui du pays, au bord de la Mer Noire.