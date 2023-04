TRANSFERT. 27 essais en 27 capes : et si le prochain gros coup du mercato était à faire en Géorgie ?

Meilleur marqueur de l’histoire de la Géorgie, le fulgurant ailier de 25 ans Akaki Tabutsadze évolue pourtant toujours dans son Caucase natal…

L’an dernier, au moment d’apprendre qu’un certain Rodrigo Marta s’était engagé à l’US Dax, on se souvient s’être dit que les Landais venaient de réaliser un excellent coup. Parce qu’inconnu au bataillon du grand public comme de celui des avertis, le Portugais signait pour se tester en Nationale, alors qu’on avait bien compris en ayant regardé à la loupe ses matchs en sélection, que le gamin de Belenenses n’aurait rien à faire dans la 3ème division française. Verdict ? Près d’un an plus tard, l’ailier ou centre de 23 ans a dépassé toutes nos espérances et en est pour l’heure à 15 essais en 16 matchs en club cette saison, où il s’est affirmé comme le meilleur joueur de la division. L’an prochain, il débarquera d’ailleurs en ProD2, du côté de Colomiers, même si on vous le dit une nouvelle fois, son talent aurait pu lui permettre d’aller tenter l’aventure en Top 14, dans des clubs comme Pau ou Bayonne, un temps intéressés par son profil.

Et des coups de maître du recrutement, y’en a-t-il d’autres à faire, cette saison ? Bien sûr, le Super Rugby, l’ITM Cup où les autres championnats nationaux sont des niches à pépites inconnues ayant largement le niveau de l’élite française. Même si les Nick Champion de Crespigny, jamais apparu en pro avant son arrivée au CO, ne se trouvent pas à tous les coins de rues. Reste que pas plus loin qu’en Nationale, déjà, sortent du lot quelques garçons qui pourraient clairement aller frapper à la porte des échelons supérieurs dans l’Hexagone, comme nous vous en parlions la semaine dernière. Quid des pays dits "en développement" ? Plusieurs fois, nous vous avons parlé de l’ouvreur portugais Jeronimo Portela, qui ferait assurément le bonheur de plus d’un club professionnel français à la conduite du jeu. En Géorgie, pays dont la création de la Rugby Europe Supercup a permis de placer deux écuries évoluant régulièrement en dehors de ses frontières désormais, certains garçons émergent, également. Si les plus grands talents ont pour habitude de partir très tôt en France pour tenter de faire décoller leur carrière, tous n’ont pas encore franchi le Rubicon. C’est ainsi que le meilleur marqueur de l’histoire des Lelos évolue par exemple toujours aux Black Lions de Tbilissi.

Si vous ne connaissez pas encore cet ailier au prénom de guerrier de l’Est, laissez-nous vous parler alors d’Akaki Tabutsadze en quelques lignes. Depuis plusieurs saisons maintenant, le finisseur de 25 ans se fait un nom sur l’échiquier européen. Pour preuve, il compte aujourd’hui 27 essais en 27 sélections avec la Géorgie. Et s’il ne doit pas ces chiffres effarants à un talent aussi grand que celui de son coéquipier Davit Niniashvili par exemple, il n’empêche que son gaz et sa vitesse impressionnante font de gros dégâts une fois décalé en bout de ligne. Et de lui le joueur au meilleur ratio essai/match sur la scène internationale aujourd’hui, à égalité avec le Néo-Zélandais Will Jordan. Preuve une nouvelle fois que la Géorgie, reconnue pour la puissance de ses avants et sa conquête, est désormais capable de former des garçons bâtis pour le jeu de mouvement.

Mais alors, que fait Tabutsadze toujours dans son Caucase natal ? N’oserait-il pas quitter Tbilissi, cette ville où il n’existe pas de passages piétons ? Au vrai, c’est tout le contraire que souhaite l’ambitieuse machine à marquer : "Je veux vivre cette expérience et avoir l’opportunité de me tester dans les meilleurs championnats contre les meilleures équipes et joueurs, affirmait-il pour Rugbyrama il y a peu. Je ne veux pas terminer ma carrière sans cela. J’espère d’ailleurs que notre franchise des Black Lions pourra avoir une chance de jouer dans les grands championnats européens". Si certains clubs hexagonaux venaient à lire cet appel du pied…