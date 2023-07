RUGBY. Première historique : un club géorgien participera à la Challenge Cup !

L’EPCR vient d’annoncer que le club géorgien Black Lion et les Toyota Cheetahs ont accepté les invitations à participer à l’édition 2023/2024 de la Challenge Cup.

L’EPCR vient d’annoncer que le club géorgien Black Lion et les Toyota Cheetahs de Bloemfontein ont accepté les invitations à participer à l’édition 2023/2024 de la Challenge Cup. Black Lion sera le premier club géorgien engagé dans l’un des principaux tournois professionnels de l’EPCR. Cela marque une étape historique pour le rugby géorgien. RUGBY. Les poules de la Challenge Cup 2023/2024 connues : quels adversaires pour Castres, Clermont et Montpellier ?Le président de la fédération géorgienne de rugby, Ioseb Tkemaladze, a exprimé sa gratitude dans le communiqué officiel : « C’est un moment très important pour le rugby géorgien et pour notre pays. Nous avons tous travaillé très dur pour cela, sur le terrain et en coulisses, pendant de nombreuses années. Nous sommes reconnaissants à l'EPCR d'avoir pris les devants et d'avoir montré la vision nécessaire pour favoriser le développement du rugby à l'échelle mondiale. Toute ma gratitude à Dominic McKay et à son incroyable équipe pour leur travail acharné et leur soutien ».

Dans la Poule 3, Black Lion se mesurera à deux anciens vainqueurs du tournoi, l’ASM Clermont Auvergne et Gloucester Rugby, ainsi qu'au Castres Olympique et aux Scarlets. Les deux matchs à domicile du club géorgien auront lieu à Tbilissi, offrant ainsi aux supporters locaux une occasion unique de vivre l'atmosphère passionnée du rugby européen.



Black Lion marquera donc l'histoire en rejoignant les rangs des clubs prestigieux de la Coupe d'Europe, tandis que les Toyota Cheetahs, vainqueurs de la finale de Currie Cup, reviennent pour une nouvelle campagne après avoir atteint les phases éliminatoires la saison dernière.



Dominic McKay, président de l’EPCR, a salué l'arrivée de ces deux équipes : « L'intégration de Black Lion et le retour des Toyota Cheetahs reflètent notre engagement continu à élargir la portée de nos tournois et à présenter de nouveaux talents aux fans du monde entier. Les Toyota Cheetahs ont déjà eu un impact positif sur la Challenge Cup de l'EPCR grâce à leurs performances la saison dernière, et nous sommes convaincus que la passion et la dimension physique des Géorgiens augmenteront encore l'intensité du tournoi ». RUGBY. Les poules de la Champions Cup 2023/2024 connues : quels adversaires pour Toulouse et la Rochelle ?Cette avancée majeure pour le rugby géorgien survient à un moment où certains défendent l'entrée de la Géorgie dans le Tournoi des 6 Nations. Elle témoigne de la reconnaissance croissante du talent et du potentiel de la nation géorgienne sur la scène internationale.

Par ailleurs, il convient de souligner les performances remarquables de l'équipe de Géorgie des moins de 20 ans lors de la Coupe du monde de la catégorie en Afrique du Sud. Les jeunes Lelos ont brillamment battu l'Argentine et l'Italie, terminant à la deuxième place de leur groupe. Malheureusement, une meilleure différence de points a permis aux Sud-Africains de se qualifier pour les demi-finales.