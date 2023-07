RUGBY. De la Géorgie à l’Afrique du Sud, en passant par les Pays-Bas, les clubs français vont voyager en Challenge Cup

RUGBY. La Rochelle commencera par le Leinster, Toulouse par Cardiff... Découvrez le calendrier de la Champions CupLes clubs français en mode globe-trotter lors des poules de Challenge Cup ? C'est en tout cas ce que nous indique le calendrier complet des phases de poule de la compétition, dévoilé ce jeudi. Et en particulier la Section Paloise, qui parcourra presque 14 000 kilomètres, en seulement deux déplacements. En effet, les coéquipiers d'Émilien Gailleton iront d'abord chez les Sharks de Durban (9 décembre), avant d'affronter une autre équipe sud-africaine, les Cheetahs (14 janvier). Sauf que voilà, cette rencontre n'aura lieu ni à Pau, ni en Afrique du Sud, mais bien à Amsterdam, au Pays-Bas (l'équipe des Cheetahs étant basée là-bas).

