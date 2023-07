RUGBY. La Rochelle commencera par le Leinster, Toulouse par Cardiff... Découvrez le calendrier de la Champions Cup

Ce jeudi, le calendrier des phases de poule de la Champions Cup a été révélé, avec notamment un choc La Rochelle-Leinster d'entrée.

Décidément, La Rochelle et le Leinster ne se quittent plus ! Ce jeudi, le calendrier complet des phases de poule de Champions Cup a été dévoilé. Et bonne nouvelle, cette compétition accueillera dès la première journée le remake de la dernière finale, entre La Rochelle et le Leinster. Sauf que cette fois-ci, ce sera au tour des Maritimes de recevoir les Irlandais, le 10 décembre. De son côté, l'UBB disputera le premier match de cette édition 2023-2024, par un déplacement du côté du Connacht. Quant au champion de France en titre, le Stade Toulousain, il recevra les Gallois de Cardiff le samedi 9 décembre. À la suite de quoi les hommes d'Ugo Mola se déplaceront successivement aux Harlequins et en Ulster, avant de recevoir l'équipe anglaise de Bath, lors de la dernière journée.

RUGBY. Les poules de la Champions Cup 2023/2024 connues : quels adversaires pour Toulouse et la Rochelle ?

Pour le reste des clubs français, notons que Bayonne débutera sa campagne continentale par un (très) gros morceaux, puisque l'équipe basque se déplacera sur la pelouse du Munster. Quant au Stade Français, présent avec La Rochelle dans ''la poule de la mort'', celui-ci affrontera d'abord Sale en Angleterre, avant d'enchaîner avec Leicester, le Leinster et les Stormers. D'ailleurs, seules deux formations françaises se déplaceront en Afrique du Sud lors des poules : l'UBB pour affronter les Bulls (20 janvier), et le Stade Rochelais pour défier les Stormers (16 décembre).

Calendrier complet des clubs français :

Bristol - Lyon (9 décembre)

Lyon - Bulls (16 décembre)

Lyon - Connacht (13 janvier)

Saracens - Lyon (20 janvier)

UBB (poule 1)

Connacht - UBB (8 décembre)

UBB - Bristol (16 décembre)

UBB - Saracens (14 janvier)

Bulls - UBB (20 janvier)

Toulouse (poule 2)

Toulouse - Cardiff (9 décembre)

Harlequins - Toulouse (17 décembre)

Ulster - Toulouse (13 janvier)

Toulouse - Bath (21 janvier)

Racing - Harlequins (10 décembre)

Ulster - Racing (16 décembre)

Bath - Racing (14 janvier)

Racing - Cardiff (20 janvier)

Toulon - Exeter (9 décembre)

Northampton - Toulon (15 décembre)

Toulon - Munster (13 janvier)

Glasgow - Toulon (19 janvier)

Bayonne (poule 3)

Munster - Bayonne (9 décembre)

Bayonne - Glasgow (15 décembre)

Northampton - Bayonne (12 janvier)

Bayonne - Exeter (21 janvier)

La Rochelle (poule 4)

La Rochelle - Leinster (10 décembre)

Stormers - La Rochelle (16 décembre)

La Rochelle - Leicester (14 janvier)

Sale - La Rochelle (21 janvier)

Stade Français (poule 4)

Sale - Stade Français (10 décembre)

Stade Français - Leicester (17 décembre)

Leinster - Stade Français (13 janvier)

Stade Français - Stormers (20 janvier)

