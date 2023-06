RUGBY. OFFICIEL. Les nouveaux formats de la Champions Cup et de la Challenge Cup dévoilés !

L’EPCR a confirmé le retour du format multi-poules pour la saison 2023/2024 de Champions et de Challenge Cup. Les 24 clubs de Champions Cup seront répartis en quatre poules de six.

Nouveau format pour la Champions Cup. Ou plutôt, rétropédalage de la part de l'EPCR qui revient à une formule avec quatre poules de six clubs. Les huit meilleurs clubs de chacune des trois ligues joueront la coupe des champions. De fait, chaque club affrontera quatre adversaires différents, à domicile ou à l’extérieur, pendant la phase de poules. Laquelle se jouera durant quatre journées : deux en décembre (8/9/10 ; 15/16/17) et deux en janvier (12/13/14 ; 19/20/21). Il y aura aussi quatre week-ends de matchs éliminatoires jusqu’aux finales 2024 qui se joueront au Tottenham Hotspur Stadium de Londres en mai prochain. "Notre objectif a toujours été de veiller à ce que tout le monde puisse facilement comprendre, s’impliquer et suivre nos tournois et de s'assurer que nous avons une structure qui crée un véritable enjeu sportif dans le plus grand nombre possible de matchs," a commenté le président de l’EPCR, Dominic McKay, via le communiqué officiel.

Avant le tirage au sort, les différents clubs en lice seront répartis dans des chapeaux. Ainsi, Le Stade Rochelais ainsi que les trois vainqueurs des championnats, les Saracens, le Munster Rugby et le champion de France feront partie du Chapeau 1. Si les Maritimes réalisent le doublé, c'est le Leinster qui intègrera ce groupe. Les 20 clubs restants composeront le chapeau 2. Ils seront soit tirés au sort, soit placés dans l’une des quatre poules grâce à un tirage « ouvert » qui suivra certaines règles. A commencer par le fait que chaque poule peut seulement contenir un maximum de deux clubs de la même ligue. L'EPCR précise aussi que "durant la phase de poules, il n’y aura pas de matchs entre des clubs d’une même ligue. Ainsi, pour établir le calendrier des rencontres, chaque club jouera quatre matchs contre quatre adversaires différents qui ne sont pas issus de sa propre ligue, soit à domicile, soit à l’extérieur." Les quatre meilleurs de chaque poule seront qualifiés pour les 8es (5/6/7 avril 2024). Les clubs classés à la 5e place dans chaque groupe seront reversés en Challenge Cup. Laquelle comprendra 18 formations et deux équipes invitées. Les clubs seront tirés au sort ou placés dans l’une des trois poules de six clubs. Les quatre clubs qui finiront les mieux classés de chaque poule seront qualifiés pour les phases finales. Le tirage au sort des poules aura lieu le 21 juin.