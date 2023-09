VIDÉO. Découvrez la nouvelle musique ''épique'' de la Coupe du Monde 2023

Ce vendredi, la Coupe du Monde 2023 débutera enfin, pour notre plus grand bonheur. L'occasion de vous faire découvrir la musique qui accompagnera les joueurs durant la compétition.

Ça y est. Dans seulement quelques jours, la Coupe du Monde de rugby 2023 débutera à Saint-Denis avec un alléchant France vs Nouvelle-Zélande.



Une affiche de rêve, qui sera aussi l'occasion de découvrir la musique qui accompagnera joueurs et supporters durant les deux mois de compétition.



Créée par le Français Michaël Boumendil, cette musique sera retransmise lors de l'entrée des joueurs, mais aussi lorsque des points seront inscrits (pénalités, essais, transformations, drops), ainsi que pour les coups d'envoi et de sifflets finaux.

Son aux tonalités très épiques, celui-ci a été créé suite à de nombreuses d'heures de visionnage sans le moindre bruit de matchs de rugby, de la part de Michaël Boumendil et de toute son équipe.



Un résultat qui traduit parfaitement l'atmosphère avant une rencontre de rugby, à la fois lourde et remplie d'émotions.

🎶🏉 Mondial de rugby: découvrez les musiques qui seront diffusées durant les temps forts des matchs@lodesusbielle pic.twitter.com/wdwhK4x942 — BFMTV (@BFMTV) September 5, 2023

D'ailleurs, Michaël Boumendil a lui-même avoué à BFM TV qu'il souhaitait faire ressentir toutes les valeurs du rugby dans cette musique : ''Quand on regarde un match de football, on a plus l’impression que ce sont des talents individuels qui s’organisent. Je n’ai pas cette perception avec le rugby. Le deuxième élément : il y a un certain poids dans le rugby, une certaine force, mais il y a aussi une beauté, un élan, un allant pour aller de l’avant. Cette notion de vague est aussi très spécifique. Ces éléments qui n’appartiennent qu’au rugby, il fallait les traduire''.

Vous l'aurez compris, cette musique aura pour but de galvaniser joueurs et supporters, durant l'intégralité du Mondial. Un bon moyen de faire monter la sauce, pour une compétition qui est attendue par les fans de rugby depuis maintenant 4 ans. En espérant désormais que cet ''hymne'' porte chance à nos Bleus...