COUPE DU MONDE. ALL BLACKS. Vers un forfait de Barrett face à la France ?

Si les Bleus seront fortement diminués pour ce Mondial avec 5 absence majeures pour le premier match, les Blacks ont eu aussi connu de la casse, la semaine dernière.

France vs Nouvelle-Zélande : J-4. Alors que les yeux du monde entier seront tournés vers le Stade de France ce vendredi pour l'ouverture de la coupe du monde de rugby en France, les incertitudes planent. Côté tricolore, vous le savez, Willemse, Baille, Ntamack et Jelonch sont d'ores et déjà forfaits pour cette rencontre, tandis que Jonathan Danty est toujours très incertain. Mais le centre rochelais n'est pas le seul à être sur liste d'attente concernant ce match.

En face, son vis-à-vis Jordie Barrett se plaint du genou depuis la semaine dernière et s'entraîne en marge du groupe depuis dimanche. Pour l'heure, il se concentre uniquement sur de la technique individuelle, nous informe Rugbyrama, et une décision devrait être prise ce mardi quant à sa participation ou non.

Une absence possible qui pourrait désorganiser franchement le jeu des All Blacks. Il faut dire que depuis le repositionnement en numéro 12 du joueur des Hurricanes, la ligne d'attaque des hommes en noir semble avoir trouvé un nouveau souffle. Son profil de joueur à la fois physique et distributeur, mais aussi doté d'un jeu au pied aussi long que précis, offre de nombreuses perspectives à ces NZ.

Qui ont la particularité d'évoluer avec 3 garçons capables de jouer à l'ouverture à chaque fois, entre Mo'unga en 10, et les frères Jordie et Beauden Barrett en 12 et en 15. Un système qui forcément, serait totalement bousculé si l'un de ces joueurs venait à manquait, même si Damian McKenzie est une solution de change 4 étoiles, à l'arrière ou à la charnière.

C'est certain que c'est un joueur important dans notre dispositif. Mais s'il ne peut pas jouer, nous avons confiance en tous les joueurs qui sont susceptibles de porter le maillot noir. - Scott McLeod, entraîneur de la défense

Reste que si le plus grand 3/4 de ce Mondial (1m96) venait à déclarer forfait, les Blacks pourraient compter sur David Havili ou Anton Lienert-Brown. Le premier possède le profil le plus proche de celui de Barrett mais n'a joué que 40 minutes (en NPC) sur les 3 derniers mois.

Quant au centre des Chiefs, il pourrait amener un profil un peu plus dense à ce poste et possède une solide expérience du très haut niveau (63 sélections) à seulement 28 ans. Même si ses dernières saisons ont d'avantage été marquées par les blessures que par autre chose.