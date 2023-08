Coupe du monde. XV de France. Jonathan Danty blessé, qui pour le remplacer en cas de forfait face aux All Blacks ?

Moefana, Vincent, Penaud ? Qui remplacera Jo Danty face aux Blacks si sa lésion à la cuisse n'évoluait pas suffisamment ? On essaie d'y voir plus clair.

COUPE DU MONDE. Jonathan Danty forfait avec le XV de France pour défier les All BlacksLa nouvelle est donc tombée ce mercredi après-midi. Touché aux ischios-jambiers, Jonathan Danty pourrait être forfait le 8 septembre face aux All Blacks. Ce qui serait un énorme coup dur pour les Bleus, qui venaient d’ailleurs de voir leur numéro 12 rochelais être élu homme du match a l’issue de la rencontre face a l’Australie. Très percutant, en jambes et démoniaque dans les zones de ruck, le trentenaire avait une nouvelle fois montré qu’il était dans la forme de sa vie.

Yoram Moefana, l'option la plus régulière depuis 2022

Dès lors, si son forfait venait à se confirmer, qui pour le remplacer au centre de l’attaque du XV de France ? Là, le choix n’est pas forcément évident. Parmi les options qui s’offrent à Fabien Galthié, émerge naturellement celle de Yoram Moefana. Le sélectionneur a, ces derniers 18 mois, toujours utilisé le Bordelais lorsqu’un premier choix manquait à l’appel. En témoignent ses 18 sélections sous l’ère Galthié, que ce soit au centre ou à l’aile. Lors des 3 premiers matchs du dernier Tournoi, lorsque Danty était absent, il était d’ailleurs le titulaire en numéro 12.

Avec une réussite pas totalement satisfaisante, notamment lors des grosses rencontres, comme face à l’Irlande, où certaines de ses lacunes furent mises en exergue. Reste que le neveu de Sipili Falatea demeure une option solide et rugueuse en premier centre (1m82 pour 96kg), et que ce n’est pas pour rien qu’il a débuté huit rencontres à ce poste sous le maillot bleu sur les trois dernières années. D’autant qu’après une préparation physique intensive, il a semblé avoir retrouvé tout son punch, en août, face à l’Écosse et aux Fidji…

Quid d’Arthur Vincent ? Si le Montpelliérain n’a même pas disputé 10 matchs sur les 24 derniers mois, le crédit que lui accorde Fabien Galthié, lui, n’a jamais changé. Les deux hommes nouent une relation particulière et la présence de l’enfant de Mauguio dans la liste des 33 est une preuve de confiance forte, au vu du contexte et de la concurrence, de la part du sélectionneur tricolore. C’est ainsi que pour nous, le champion du monde U20 représente l’option la plus susceptible d’être choisie par le staff des Bleus, en cas de forfait de Jo Danty.

On s’explique : au-delà de l’argument de valeur évoqué ci-dessus, c’est la confiance envers Vincent qu’ont Galette et ses compères qui peut faire pencher la balance de son côté. Il faut dire que le Ciste fait partie de cette trempe des joueurs toujours à 14/20. Rarement brillant, mais jamais décevant. Une forme d’assurance tous risques, en quelque sorte. Et si son état de forme et ses automatismes pouvaient inquiéter après 2 blessures aux croisés coup sur coup, le jeune homme aux 16 sélections a rassuré lors de sa titularisation face aux Fidji, à Nantes. Entreprenant en attaque, il a surtout montré, comme à son habitude, beaucoup d’appétit et fiabilité en défense, malgré une solide opposition. Du Arthur Vincent dans le texte, quoi ! Seul changement à prévoir si le Montpelliérain était choisi pour débuter face à la paire Barrett/Ioane : c’est probablement Gaël Fickou qui glisserait en numéro 12, et Vincent qui occuperait le 13. À moins que… Ce dernier ayant débuté, sous le maillot tricolore, presque autant de rencontres en premier centre (5) qu’en second (6). Une interchangeabilité permanente et naturelle avec Fickou qui pourrait également jouer en sa faveur, le 8 septembre.

Damian Penaud , comme à ses débuts

Qu’on se le dise, sur le papier, la possibilité d’aligner Damian Penaud en numéro 13 serait probablement alléchante pour tous les entraîneurs, offensivement du moins. Il a d’ailleurs connu, on le rappelle, ses cinq premières capes en Bleu à ce poste. Mais depuis, le néo-bordelais s’est affirmé comme l’un des tout meilleurs ailiers du monde. C’est simple, dans son couloir, il est inarrêtable, et il l’a encore prouvé durant les matchs de préparation où il a inscrit trois essais en deux rencontres. Lui qui reste, aussi, sur 19 essais marqués sur ses 20 dernières sélections, à l’aile.

Dès lors, et malgré les prouesses de Louis Bielle-Biarrey durant cette préparation au Mondial, il y a très peu de chance de voir Penaud déserter son couloir droit lors du match d’ouverture face aux Néo-zélandais. Et ce même si son duel face à Rieko Ioane ferait saliver la planète entière. En revanche, un repositionnement en cours de match à ce poste s’est souvent fait sous le maillot bleu, et reste une option sur laquelle compte le staff tricolore, en cas de réajustement forcé de la ligne de 3/4.

