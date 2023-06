XV de France. Arthur Vincent, cote inoxydable auprès du staff des Bleus

Alors qu'il n'a disputé que 9 matchs depuis 2 ans, Arthur Vincent fait tout de même partie de la liste des 42 qui feront la préparation au Mondial. C'est dire la confiance que lui accorde Fabien Galthié.

Au vrai, c'est une discussion que nous n'avions pas plus tard qu'il y a 15 jours, en interne, au Rugbynistère. Celle qui opposait deux camps : celui qui disait qu'Arthur Vincent, au nom de la concurrence et de l'état de ses genoux, ne serait pas de la liste des 42 malgré sa présence dans le groupe des 23 "stagiaires", récemment à Marcoussis. En face, celui qui arguait bec et ongles que le "poulain" de Fabien Galthié y serait quoi qu'il en coûte et dont nous faisions partie. Verdict ? Vous l'avez lu comme nous ce matin, le Montpelliérain va bel et bien faire la préparation avec les Bleus, bien qu'il n'ait pas joué depuis plus de 8 mois. Pire, sur les 2 dernières années, le champion du monde U20 n'a disputé que 9 petites rencontres ! La faute - vous le savez là encore - à deux vilaines blessures aux croisés presque successives...

Reste qu'il fait en tout cas partie des 42 qui seront du premier stage à Monaco qui débute le 2 juillet et au vrai, nous ne sommes pas surpris. Intronisé au centre des Bleus dès le début du mandat Galthié et à tout juste 20 ans, l'enfant de Mauguio s'est rapidement fait une place de choix au sein de cette équipe de France. En témoignent ses 13 sélections de février 2020 à juillet 2021. Et si les blessures évoquées plus haut sont passées par là ensuite, Vincent avait déjà eu le temps de conquérir le staff tricolore, grâce à son assurance, sa maturité, sa vaste palette et sa polyvalence. En 12, en 13, à l'aile, le Ciste n'a jamais déçu, bien au contraire. À l'image de sa tournée en Australie il y a 2 ans, assortie de 3 titularisations auxquelles on mettrait volontiers un 7/10, globalement. Là où il avait encore marqué des points aux yeux du sélectionneur, qui avait d'ailleurs fait une déclaration publique sans équivoque au moment de sa 1ère rupture des ligaments croisés en septembre 2021. On le comprenait alors qu'Arthur Vincent, comme quelques (rares) autres de ses coéquipiers, était devenu l'un des poulains de Galette.

Reprise prévue fin juin

Quid de son état de forme du moment ? Contrairement à l'année dernière, le joueur de 23 ans (1m83 pour 90kg) n’a pas voulu prendre le risque de rejouer en fin de saison. D'ailleurs, le chirurgien qui l’avait opéré avait été très clair : neuf mois avant de reprendre la compétition et pas une semaine de moins. Soit le 26 juin, moment où les Bleus se prépareront à rejoindre la Côte d'Azur pour entamer leur préparation. Mais ça, le staff des Bleus en était bien sûr au courant, lui qui échange régulièrement avec le vice-capitaine montpelliérain. "On a la chance d’avoir un contact tout au long de l’année avec le staff du XV de France, expliquait Vincent pour RMC Sports récemment. J’ai pu voir le staff à différents moments de l’année. Récemment, je les ai eus au téléphone, on a des contacts réguliers. Il y a cette échéance de la Coupe du monde. Il n’y a rien de concret, mais on aura tous nos cartes à jouer et on s’y prépare tous."