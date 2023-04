RUGBY. Et si Arthur Vincent était la grande surprise de Fabien Galthié pour la Coupe du monde ?

Blessé depuis le mois d'août dernier, Arthur Vincent n'a pas joué une seule minute cette saison, mais semble voir le bout du tunnel. Au micro de RMC Sport, le joueur du MHR se livre.

Ces deux dernières saisons, le parcours d'Arthur Vincent a été semé d'embûches ! Tout d'abord gravement blessé en octobre 2021 au genou, il a rechuté en août 2022, le privant alors de la quasi-totalité de cette saison. Néanmoins, le polyvalent trois-quarts reste jeune, avec la tête sur les épaules, et compte bien revenir le plus tôt possible sur les terrains, et pourquoi pas se frayer un chemin vers le Mondial 2023.

Une reprise qui ne devrait pas tarder

Après seulement 3 petits matchs en deux saisons, Arthur Vincent a les crocs, et rien qu'au grain de sa voix, nous comprenons sa détermination. Interrogé sur sa convalescence, le jeune trois-quarts centre nous donnent des nouvelles rassurantes : "Je vois le bout du tunnel. J’entame le sixième mois et ça se passe bien. Je suis content. J’ai attaqué le sprint final. Il reste encore beaucoup de boulot, mais globalement ça se passe très bien. C’est le plus important. Il y a eu des hauts et des bas, ça fait partie du processus, mais ça se passe bien en ce moment, c’est chouette." De plus, Vincent reste terre-à-terre et lucide quant aux risques de blessures du rugby de très haut niveau, et accepte finalement ce qui lui est arrivé : "J’ai fait trois matches la saison dernière. On avait une bonne dynamique, c’était top de retrouver un groupe qui marchait bien. Je voulais revenir de la meilleure des manières, ça s’est bien passé d’ailleurs. Mais malheureusement, derrière, il y a eu récidive et ça fait partie du sport."

Un espoir de jouer la Coupe du monde

Joueur cadre et titulaire des débuts de Fabien Galthié en Bleu, Arthur Vincent avait un avenir radieux avec le XV de France. Évoluant aussi bien à l'aile qu'au centre, le Montpelliérain était à son avantage avec les Tricolores ! Si l'échéance de la Coupe du monde se rapproche à grands pas, cette compétition en France reste toujours un objectif pour lui : "Est-ce que je vais y être ? Il me reste beaucoup de boulot et tout cela me semble bien loin. Mais c’est au fond de moi. J’ai du mal à le dire, mais forcément, tu ne penses qu’à cela. C’est dans un coin de ma tête. Il y a des hauts et des bas, certains matins sont plus compliqués, mais là ça se passe bien. J’ai la chance d’être bien entouré au club, on s’occupe vraiment bien de moi, c’est top. " En plus de cela, ce dernier nous informe qu'il garde un contact régulier avec le staff du XV de France, prouvant également l'intérêt de Galthié pour le joueur du MHR : "On a la chance d’avoir un contact tout au long de l’année avec le staff du XV de France. J’ai pu voir le staff à différents moments de l’année. Récemment, je les ai eus au téléphone, on a des contacts réguliers. Il y a cette échéance de la Coupe du monde. Il n’y a rien de concret, mais on aura tous nos cartes à jouer et on s’y prépare tous."

Pour finir, Arthur Vincent pourrait retrouver le Top 14 cette saison, avec la possibilité de jouer une ou deux journées. Cependant, si jamais le MHR parvient à se qualifier pour les phases finales, nul doute que nous reverrons Arthur Vincent un peu plus longtemps !

RUGBY. Finale délocalisée, doublons, la saison 2023/2024 de Top 14 va être chamboulée