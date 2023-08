VIDÉO. XV de France. Dupont offre un caviar à Penaud après un festival de Danty, Jalibert et Fickou

Damian penaud inscrit un essai après une magnifique action collective des Tricolores de Fabien Galthié. Le XV de France mène au Stade de France.

Ce dimanche 27 août, le XV de France affronte l’Australie à Saint-Denis. Après une première période compliquée, les Bleus de Fabien Galthié veulent remettre du jus pour cet ultime match de préparation. Le XV de France se libère de la pression australienne et fait le break après une magnifique action collective ou la quasi-totalité des trois quarts ont touché le ballon. Après une touche, Grégory Alldritt fixe la défense australienne. Ensuite, Antoine Dupont sert Danty qui brise plusieurs plaquages et sert Jalibert qui livre un magnifique offload à Fickou. Dupont récupère ensuite le ballon à quelques mètres de l'en-but et sert Damian Penaud au pied pour le deuxième essai des Bleus.

Prochain arrêt : Coupe du monde

Désormais, la prochaine échéance verra Antoine Dupont et ses coéquipiers défier les All Blacks. En ouverture du Tournoi, les triple champions du monde reviennent d’une défaite historique face aux Sud-Africains (35 à 7). Face aux Bleus, ils voudront sûrement retrouver des couleurs le 8 septembre prochain au Stade de France.

Amputé de Romain Ntamack, la France fait malgré tout partie des favoris au trophée William Webb-Ellis. À domicile et dans une poule plus qu’abordable, le XV de France rêve d’un premier sacre mondial. Entre cette ultime rencontre amicale face aux Australiens et le premier match du mondial face à la Nouvelle-Zélande, c’est pas moins de 5 Coupe du monde qui défilent devant les yeux des Tricolores.