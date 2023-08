RUGBY. COUPE DU MONDE. XV de France. Combien de changements entre les compos de 2021 et de 2023 face aux All Blacks ?

Par rapport à 2021, Ntamack, Baille ou Jelonch ne sont plus là, mais d'autres les remplaceront au pied levé, lors du match d'ouverture entre le XV de France et les All Blacks.

Novembre 2021. En point d’orgue du mandat de Fabien Galthié, 2 ans après la prise de fonction du sélectionneur tricolore, les Bleus reçoivent les All Blacks au Stade de France. L’occasion parfaite pour se jauger son équipe type, elle qui montrait déjà un potentiel immense depuis le Tournoi 2020, et deux 2èmes place consécutives dans la compétition. Dans une soirée comme bénie des Dieux, la bande à Dupont - qui allait être élu meilleur joueur du monde quelques jours plus tard - fait feu de tous bois, rend une partie presque parfaite et en colle 40 aux hommes en noir. Stratosphérique.

VIDEO. France. La relance INCROYABLE de Romain Ntamack depuis son en-butAujourd’hui encore, 21 mois plus tard et malgré un Grand Chelem en 2022 ou des succès mémorables comme sur l’Afrique du Sud ou l’Angleterre (on parle de 50 pions à Twickenham, ma ptite dame), ce match reste probablement le plus abouti de l’ère Galthié. C’est en tout cas celui qui reste le plus dans les mémoires, à l’unanimité. Parce que ce soir-là, dans un stade de France qui retrouva tout d’un coup l’âme qu’il avait longtemps perdu, on avait touché du doigt à l’irrationnel.

Coupe du monde. Pourquoi le XV de France ne sous-estime absolument pas les All Blacks ?Dans 10 jours, le vendredi 8 septembre à 21h, il faudra en faire de même. Toujours face aux All Blacks, toujours devant 80000 personnes acquises à la cause des Bleus, mais avec un enjeu 10 fois plus important. Cette fois-ci, et au-delà des joueurs ayant gagné leur place à la force des bras, les Tricolores devront aussi faire sans Cyril Baille, Anthony Jelonch, Romain Ntamack et probablement Jonathan Danty, tous blessés… Toujours plus dur, mais impossible d’être pas français. Alors, jetons un coup d’oeil aux différences entre la composition de 2021, et celle qui devrait être choisie vendredi prochain.

France 2021 1 Baille 2 Mauvaka 3 Atonio 4 Woki 5 Willemse 6 Cros 8 Alldritt 7 Jelonch 9 Dupont 10 Ntamack 11 Villière 12 Danty 13 Fickou 14 Penaud 15 Jaminet 16 Barlot 17 Gros 18 Bamba 19 Taofifenua



20 Flament 21 Cretin 22 Lucu 23 Jalibert

En comparaison, l'équipe qui sera probablement alignée dans 10 jours ne devrait donc comporter "que" 16 joueurs qui ont battu la Nouvelle-Zélande il y a près de deux ans. Parmi eux, 8 des 15 titulaires de l'époque devraient être reconduits seulement. Comme changements directs, J-B Gros, remplaçant en 2021, devrait cette fois être titulaire, suite au forfait de Cyril Baille. Tout comme Thibaut Flament, qui a depuis gagné sa place aux dépens de Cameron Woki. Melvyn Jaminet, lui, s'est fait dépasser dans la hiérarchie par Thomas Ramos mais devrait tout de même accrocher une place sur le banc grâce à son pied droit exceptionnel.

France 2023 1 Gros 2 Marchand 3 Atonio 4 Flament 5 Willemse 6 Cros 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Jalibert 11 Villière 12 Fickou 13 Vincent 14 Penaud 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Wardi 18 Falatea 19 Taofifenua



20 Woki 21 Macalou 22 Lucu 23 Jaminet

Côté néo-zélandais, 10 des 15 titulaires qui s'étaient inclinés à Paris voilà deux ans seront toujours là. Moody, Bridge ou Akira Ioane ne sont plus de la partie, mais les De Groot, Telea (ou Clarke ou Fainga'anuku) et Frizell ont pris le relais. Au total, ce sont 14 des 23 Kiwis de l'époque qui devraient être reconduits. Une ossature globale, certes, mais seulement globale. Qui montre que ce match pourrait bien ne rien avoir avec celui de novembre 2021...

