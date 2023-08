Coupe du monde. Pourquoi le XV de France ne sous-estime absolument pas les All Blacks ?

Avant le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le XV de France et les All Blacks, les avis divergent sur le vainqueur de cette rencontre au sommet.

Le 8 septembre prochain, la Coupe du Monde de Rugby débutera en fanfare avec un affrontement titanesque entre le XV de France et les légendaires All Blacks. La tension monte et les pronostics fusent avant ce match d'ouverture aux airs de finale. Qui sortira victorieux de ce duel d'envergure ? La Nouvelle-Zélande est un peu dans l'œil du cyclone à un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de la rencontre. La déroute subie face à l'Afrique du Sud a marqué les esprits et d'aucuns pensent que les hommes de Foster ont perdu de leur superbe.



Dans cette ambiance électrique, les voix se multiplient pour donner leur avis. L'ancien international, Olivier Magne, nage dans l'optimisme. Il se déclare emballé par la manière dont les Bleus ont battu l'Australie via le Midi olympique. "Quand je vois le niveau que le XV de France est en capacité d’afficher sur 80 minutes aujourd’hui contre l’Australie, avec des « finisseurs » qui ont maintenu le même niveau de performance, et la détermination de ces joueurs, ce match d’ouverture peut être très dur pour les Blacks. Ça pourrait même tourner à la correction. Et je pèse mes mots."

Magne ne cache pas ses doutes quant au visage que présentera la Nouvelle-Zélande sur le pré de Saint-Denis. Il se demande si cette nouvelle génération kiwie possède le même génie que ses illustres prédécesseurs. Les figures emblématiques comme McCaw ou Carter ont-elles finalement laissé un vide trop difficile à combler ? "Cette équipe All Black n’est-elle pas la plus faible de l’histoire ? Je me pose la question. Vraiment. J’ai l’impression que les victoires néo-zélandaises dans le Rugby Championship étaient un peu en trompe-l’œil."



D'autres observateurs avertis invitent à ne pas commettre l'erreur de sous-estimer nos adversaires kiwis. William Servat, co-responsable de la conquête tricolore, nous rappelle qu'il est hors de question de négliger leur potentiel. Car si les All Blacks doutent, ils n'en demeurent pas moins une équipe d'exception, détentrice d'un palmarès envié de tous. Via RMC, il a tenu à expliquer que le XV de France avait le plus grand respect pour son prochain adversaire.

Vu leur palmarès, eut égard à la carrière de tous les joueurs qu'ils ont. Tu penses que les Blacks sont en difficulté aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas. Ils ont eu un petit déficit de résultats. Quand les gens sont un petit peu blessés, un peu dos au mur, tu mesures leur qualité à la capacité qu'ils ont à se retourner et à faire face. Je pense qu'aujourd'hui ces joueurs-là sont capables de faire front. Parce que les gens ont voulu les enterrer, les All Blacks ont envie de montrer à tout le monde que s'ils sont champions du monde X fois, et qu'ils ont ces résultats depuis 40/50 ans, ce n'est pas le hasard.

Du côté des joueurs comme du staff français, on joue la carte de la prudence. Les déclarations de Dorian Aldegheri, Matthieu Jalibert et Charles Ollivon reflètent le respect que le XV de France a envers cette équipe néo-zélandaise en quête de rédemption. "Ne vous inquiétez pas pour eux... Tout le monde connaît la qualité de ces joueurs, des entraîneurs, de cette équipe mythique. Ils seront prêts", a lancé le 3e ligne de Toulon.



Fabien Galthié, quant à lui, admet que juger les All Blacks sur un simple match de préparation serait une erreur. La force historique de cette équipe, à savoir sa régularité dans l'excellence, est un fait incontestable. "Pour nous, les Néo-Zélandais restent les All Blacks, triples vainqueurs de la Coupe du Monde et multiples vainqueurs du Four Nations. Depuis que le rugby existe, ils sont la meilleure équipe du monde. Ainsi, le 8 septembre, nous aurons devant nous la meilleure équipe du monde. Sans le moindre doute."

La rivalité entre les deux nations pourrait atteindre son apogée le 8 septembre. Les étoiles du rugby sont alignées pour un duel épique. Les All Blacks, blessés dans leur fierté, devraient opposer un défi féroce aux Tricolores. Le XV de France, porté par ses succès depuis quatre ans, se dresse fièrement pour ce choc qui s'annonce colossal.