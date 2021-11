VIDEO. France. La relance INCROYABLE de Romain Ntamack depuis son en-but

À la 62eme minute du match, Romain Ntamack réalise une relance magique depuis son en but alors que l'équipe de France souffrait face aux All Blacks.

La France connaît un début de deuxième mi-temps compliqué en ce samedi 20 novembre face à la Nouvelle-Zélande. Au Stade de France, les All Blacks sont cliniques et inscrivent 3 essais en l’espace de 20 minutes. Les Bleus doivent réagir. Alors que Gaëtan Barlot essaye de trouver Jonathan Danty en profondeur, le centre perd la balle suite à un plaquage de Sam Cane. Les triples champions du monde relancent et Jordie Barrett tente le jeu au pied pour passer la défense française. C’était sans compter sur l’indécent French Flair de Romain Ntamack à la 62ème minute de jeu après avoir rattrapé le ballon dans son en-but.

Même si l’action n’aboutit pas directement à un essai, elle semble remettre en route la machine française. Sous les mêmes directives qu’en première mi-temps, cette mobilisation retrouvée permettra donc aux Bleus de retrouver le chemin en terre promise par l’intermédiaire de l’interception de Damian Penaud quelques minutes plus tard. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse profiter de cette action de génie Made in France