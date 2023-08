COUPE DU MONDE. Rucks, prise du milieu de terrain… Que pourrait changer l’absence de Danty face aux Blacks ?

Ce mercredi, nous apprenions que le centre du XV de France Jonathan Danty ne sera certainement pas de la partie face aux Blacks, en ouverture de la Coupe du Monde. Une absence préjudiciable.

Pour une rencontre face aux All Blacks, ça commence à faire beaucoup. Après les forfaits de Ntamack, Baille et Jelonch, un autre cadre du XV de France ne foulera certainement pas la pelouse de Saint-Denis (même si un espoir subsiste), le vendredi 8 septembre : Jonathan Danty. Touché aux ischio-jambiers, le joueur de 30 ans doit déclarer forfait pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Une potentielle absence qui sera bien entendu préjudiciable pour les Bleus, qui perdent là leur fer de lance en attaque.

COUPE DU MONDE. Jonathan Danty forfait avec le XV de France pour défier les All BlacksCar oui, le forfait de Danty impactera dans un premier temps le domaine offensif. Sa puissance et sa capacité à "prendre le milieu de terrain" manqueront cruellement aux hommes de Galthié, face à une équipe de Nouvelle-Zélande qu'il faudra absolument mettre sur le reculoir. L'on a d'ailleurs vu de quoi il était capable face aux Australiens lors du dernier match des Bleus : auteur d'un essai après une superbe charge à 5 mètres de la ligne, le joueur du Stade Rochelais a surtout permis au XV de France d'avancer à chaque fois que celui-ci s'emparait du ballon. De quoi permettre ensuite à Antoine Dupont d'animer à sa guise le jeu tricolore.

Perte d'un excellent gratteur

Au-delà de l'aspect offensif, l'absence de Danty pourrait également se faire ressentir dans une phase de jeu primordiale : le ruck. Car si le XV de France pourra compter sur des gratteurs hors-pair comme Julien Marchand ou Gabin Villière face aux Blacks, la présence du centre aurait été plus qu'appréciable. En effet, les qualités de Jonathan Danty dans cette phase de jeu ne sont plus à prouver.

Grâce notamment à son centre de gravité bas, celui-ci arrive souvent à récupérer le ballon, malgré la présence des soutiens offensifs. La rencontre face aux Fidji en est le parfait exemple. Avec 3 ballons grattés et de nombreuses sorties retardées, Danty a clairement pesé sur les offensives fidjiennes. Et quand on connaît les All Blacks, on n'aurait pas été contre quelques sorties lentes afin de laisser le temps au rideau tricolore de se replacer.

Si jusqu'alors, nous nous sommes attardés sur les qualités offensives de Jonathan Danty, ainsi que sur sa capacité à gratter de nombreux ballons, n'oublions pas que le joueur de 30 ans est aussi un redoutable défenseur. Accompagné de son compère Gaël Fickou, qu'il connaît par cœur, Danty ne rechigne pas à monter fort sur les premiers attaquants adverses, qui cherchent souvent à viser la zone du 10.

Si le forfait de Jonathan Danty semble plus que probable aujourd'hui (même si un espoir mince subsiste), Fabien Galthié et son staff ont de nombreuses options pour le remplacer. Pour commencer, celle de titulariser Yoram Moefana (option qui est d'ailleurs la plus probable). Convaincant au poste de 12 face à l'Écosse, le joueur de l'UBB est une valeur sûre chez les Bleus. Ce fut d'ailleurs lui qui remplaça Jonathan Danty, lors des 3 premières journées du Tournoi des 6 Nations 2023. Gros défenseur, Moefana sera aussi capable d'apporter puissance et vitesse au centre du terrain. Pour ce qui est de l'autre option la plus crédible pour suppléer Danty face aux Blacks, il s'agit bien évidemment de titulariser Arthur Vincent en deuxième centre, en décalant Fickou au poste de 12. Lui aussi très bon face aux Fidji, le joueur du MHR postulera bien évidemment pour le match d'ouverture.

Vous l'aurez compris, en cas d'absence de Jonathan Danty, Moefana et Vincent devraient être les joueurs privilégiés pour accompagner Fickou au centre de l'attaque du XV de France. Néanmoins, d'autres options (très peu probables certes) existent : celle de décaler Damian Penaud au centre, ou encore d'aligner Paul Boudehent, comme ce fut le cas pendant quelques minutes face à l'Écosse.

