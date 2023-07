Coupe du Monde. Australie vs Pays de Galles : un choc qui n’en est plus vraiment un ?

Dans presque deux mois, l'Australie et le Pays de Galles s'affronteront en poule, lors de la Coupe du Monde. Une affiche de rêve, qui a néanmoins perdu de sa superbe ces derniers mois.

COUPE DU MONDE. France - Australie, Irlande - Angleterre… Quand auront lieu les tests matchs de cet été ?Le 24 septembre 2023 à Lyon, aura lieu la rencontre entre l'Australie et le Pays de Galles. Un match très attendu, d'autant que les deux nations se sont affrontées énormément de fois en Coupe du Monde, pour un bilan à l'avantage des Wallabies (5 victoires à 2). Mais voilà, si l'on a souvent vu ces deux équipes réaliser de bonnes performances en Coupe du Monde, l'attente autour de celles-ci semble être moins présente cette année.

Pour dire vrai, beaucoup de supporters et consultants voient même l'Australie et le Pays de Galles comme de potentiels "flops", et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les deux nations vivent actuellement des moments compliqués. À commencer par le XV du Poireau, avant-dernier du Tournoi des 6 Nations 2023 (pour la deuxième fois de suite après 2022), et qui a connu quelques défaites inquiétantes ces derniers mois, notamment face à la Géorgie. Ajoutez à cela de nombreux forfaits (dont le capitaine Ken Owens), et vous avez un aperçu de la période que traverse le Pays de Galles.

Quant à l'Australie, la donne est quasiment identique. Mal en point du côté sportif (deux défaites lors du Rugby Championship 2023, dont une très lourde face à l'Afrique du Sud), celle-ci apparaît comme l'équipe la plus faible des 4 grosses nations de l'Hémisphère Sud actuellement (Afrique du Sud, Argentine et Nouvelle-Zélande). Plusieurs éléments qui, logiquement, font baisser l'attente autour de cette rencontre, qui partait pourtant comme être la plus attendue de cette poule C...

Des outsiders (très) prometteurs !

Comme nous venons de l'écrire, le niveau actuel de ces deux équipes n'a rien de très emballant, et ce malgré la présence de nombreuses stars. Mais si ce choc perd aussi de son intérêt au fil du temps, c'est aussi à cause (ou grâce) aux autres nations de la poule C.

Et en particulier l'équipe des Fidji, qui, comme pratiquement à chaque Coupe du Monde, s'avance comme un véritable outsider. D'autant que cette année, l'on sent les coéquipiers de Waisea bien plus organisés, que ce soit devant ou derrière. De quoi apporter une vraie opposition au Pays de Galles et à l'Australie. D'autant qu'en 2007, les Fidjiens avaient réussi l'exploit de se qualifier en quart de finale, grâce à un succès légendaire face aux Gallois...

Autre équipe à suivre dans cette poule, la Géorgie. En pleine progression depuis la Coupe du Monde 2019, les Lelos ont enregistré des victoires mémorables durant cette période, que ce soit face au Pays de Galles, ou contre l'Italie. Et même si leurs chances de qualification restent minces, Niniashvili et les siens pourraient jouer les trouble-fêtes durant ce Mondial, que ce soit face aux Fidji bien sûr, mais surtout contre l'Australie et le Pays de Galles.

Vous l'aurez compris, la tâche ne sera pas aisée pour ces deux nations historiques de notre sport, qui vivent une période moins faste. Néanmoins, n'oublions pas que la Coupe du Monde reste une compétition à part, où certaines équipes peuvent se sublimer le temps de quelques semaines, et ce contre toute attente. Reste à voir désormais si ces derniers arrivent à redresser un peu la barre durant les matchs de préparation, avant de rentrer dans le vif du sujet début septembre. Pour rappel, le Pays de Galles débutera par les Fidji le 10 septembre à Bordeaux, là où l'Australie affrontera la Géorgie le 9, au Stade de France.

