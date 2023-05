RUGBY. Stupéfaction au Pays de Galles : La légende Alun Wyn Jones annonce la fin de sa carrière internationale

La légende du rugby gallois Alun Wyn Jones annonce la fin de sa carrière internationale. Il ne participera pas à la coupe du monde de rugby en France.

Coup de tonnerre dans le monde du rugby : Alun Wyn Jones, l'icône incontestée du rugby au Pays de Galles et détenteur du record de sélections mondiale, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Cette décision survient à seulement quatre mois de la Coupe du monde de rugby organisée en France. Et quelques heures après que son compatriote gallois Justin Tipuric a, lui aussi, annoncé son retrait du rugby international. "Après avoir été sélectionné dans le squad préliminaire pour préparer la Coupe du monde de rugby de cette année, et un dialogue continu avec le personnel d'entraîneurs et la WRU, j'ai décidé de m'éloigner du rugby international", a déclaré Jones sur les réseaux sociaux. Un immense merci au staff et aux joueurs qui ont fait partie de mon parcours, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Aux supporters, merci pour le soutien et pour avoir rendu les occasions les plus spéciales encore plus mémorables." RUGBY. Justin Tipuric annonce sa retraite internationale ! Pourquoi une telle décision ?À l'âge de 37 ans, Alun Wyn Jones laisse derrière lui un héritage impressionnant. Avec 158 sélections pour le Pays de Galles et 12 apparitions avec les Lions britanniques et irlandais, il a marqué l'histoire du rugby. Sa carrière internationale a débuté en 2006, et il a porté le brassard de capitaine pour la première fois en 2009. Il détient d'ailleurs le record du plus grand nombre de sélections en tant que capitaine avec 52. Depuis lors, il est devenu un véritable symbole de leadership et d'excellence sur le terrain. Sous ses ordres, le Pays de Galles a réalisé des prouesses remarquables, remportant notamment le Grand Chelem en 2019. Cette année-là, il a également été élu joueur du Tournoi, une récompense amplement méritée. Le palmarès de Jones comprend aussi cinq titres des Six Nations avec le Pays de Galles, dont trois Grands Chelems. VIDEO - La légende Alun Wyn Jones au bord des larmes après la défaite face aux SpringboksIl a par ailleurs participé à quatre Coupes du monde, représentant fièrement les couleurs galloises en 2007, 2011, 2015 et 2019. Son engagement et sa détermination sans faille ont fait de lui un pilier essentiel de l'équipe nationale pendant plus d'une décennie. Il est aussi l'un des quatre seuls joueurs à avoir participé à quatre tournées des Lions britanniques et irlandais. Il avait été désigné capitaine de l'équipe lors de la tournée en Afrique du Sud en 2021. L'annonce de la retraite internationale d'Alun Wyn Jones suscite inévitablement des interrogations chez les supporters et les amateurs de rugby. Comment l'équipe galloise va-t-elle combler le vide laissé par ce géant du jeu ? Qui prendra le relais en tant que capitaine emblématique ? Une page se tourne au Pays de Galles.