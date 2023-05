RUGBY. Justin Tipuric annonce sa retraite internationale ! Pourquoi une telle décision ?

Annonce choc au Pays de galles ! Le troisième ligne Justin Tipuric vient tout juste d'annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle, et qu'il ne serait donc pas de l'aventure en France.

Une décision surprenante

Une page se tourne au Pays de galles. Alors que le flanker des Ospreys n'a pas été freiné par les blessures, et avait même disputé le dernier Tournoi des 6 Nations avec le numéro 7 dans le dos, le voilà faire ses adieux au XV du Poireau. À "seulement" 33 ans, et avec 93 sélections derrière lui, Justin Tipuric a relayé via Win Sport Management cette nouvelle. Sans raison particulière, il ne portera plus le maillot de son pays : "Pendant l'intersaison, j'ai eu le temps de réfléchir à ma carrière de joueur et cela semble être le bon moment pour m'éloigner du rugby international. Ce fut un privilège de porter le maillot gallois et d'avoir tant de bons souvenirs." À l'heure où le rugby gallois n'est pas au beau fixe, cette mauvaise nouvelle va surement poser un problème à Gaitland, qui avait déjà sélectionné Tipuric dans sa liste des 54 joueurs pour préparer la compétition.

Troisième ligne d'exception, connu et reconnu pour être aussi habile en défense qu'en attaque, il marque la fin d'une génération entière de joueurs au Pays de galles. Il faut dire que le grand gaillard n'a pas chômé ces dernières saisons, et depuis 2011, il arpente les terrains aux quatre coins du monde avec la tunique rouge. Peut-être éreinté de ce train de vie si particulier, Tipuric souhaiterait se rapprocher de son foyer : "J'ai hâte de passer plus de temps à la maison et de mettre toute mon énergie à jouer pour ma région natale, les Ospreys." Il faut dire que cette véritable légende du rugby gallois, qui a également connu les Lions Britanniques, n'a jamais quitté son club de cœur, avec qui il a joué 175 matchs. Avec sa sélection, il aura gagné le Tournoi des 6 Nations en 2012 (Grand Chelem) et 2013. Reste à savoir qui va prendre la relève d'un tel joueur.

