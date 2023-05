RUGBY. Le Stade Rochelais en passe de dépasser Toulouse ? Pour certains c'est déjà le cas !

À l'occasion de la finale de Champions Cup opposant le Leinster à La Rochelle, de nombreuses personnalités du rugby français ont tenu à s'exprimer sur le club maritime ! Les compliments vont bon train !

''Ce qui est très important, c’est la régularité au plus haut niveau''

Guy Novès, véritable pilier du Stade Toulousain et du rugby en France, est revenu dans les colonnes de Sud-Ouest sur l'aventure de La Rochelle. Ce dernier n'a pas manqué de saluer le travail réalisé par l'ensemble du club, ainsi que de revenir sur les dernières saisons des jaune et noir. Pour l'ancien manager de Toulouse, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard : "Quel que soit le résultat de la finale à venir, ça démontre le travail de fond réalisé par ce club : ce qui est très important, c’est la régularité au plus haut niveau. Ces trois finales sont la conséquence d’un groupe très performant." De plus, avec un palmarès long comme le bras, Novès sait que la difficulté de devenir un grand club ne réside pas sur "seulement" trois finales de Champions Cup (bien que l'exploit soit immense). L'ex-sélectionneur du XV de France juge que La Rochelle a tout pour devenir un monument en France : "Ce qui sera intéressant, c’est de voir ce que ce club pourra réaliser au cours des 10 prochaines années. Avec des générations différentes, on jugera un petit peu le travail réalisé en interne. Mais je pense que ce club a les épaules pour cela." Pour finir, Guy Novès est certainement l'un des entraîneurs à avoir vu passer le plus de joueurs dans sa carrière. De ce fait, le stratège sait ô combien un bon recrutement est primordial pour la réussite d'un club. Il a alors aussi donné son point de vue sur cet aspect-là : "Ils sont en train d’acquérir une grosse expérience et leur recrutement est fait avec minutie. On sent que les joueurs qui arrivent apportent quelque chose en plus : c’est le cas d’Hastoy. Ce club garde ses meilleurs éléments : il ne va pas chercher la star vieillissante. Il prend le joueur en devenir, déjà performant, qui apporte une plus-value. C’est pour cela que La Rochelle est en train de devenir un grand.”

Boudjellal tire son chapeau aux Rochelais

L'ancien président du RCT, et figure emblématique du rugby français, est, lui aussi, revenu sur la fantastique épopée de La Rochelle. Ce dernier, qui a amené Toulon sur le toit de l'Europe à trois reprises de 2013 à 2015, classe les Maritimes parmi les plus grands : "Disputer trois finales de suite, ce n'est pas anecdotique. Ça signifie que La Rochelle fait partie des plus grands clubs de l'histoire de la Coupe d'Europe. Ils sont dans le club très fermé des grands d'Europe." Ensuite, Boudjellal qui a toujours un pied dans le rugby, pense que le club devrait continuer dans cette lancée encore quelques années, sans s'essouffler : "Je pense d'ailleurs que les Rochelais pourraient faire plus que trois finales de suite. Ils ont quand même une sacrée équipe avec la caractéristique d'être comme le bon vin : ils sont meilleurs, année après année."

RUGBY. CHAMPIONS CUP. L'armada irlandaise du Leinster pour renverser le Stade RochelaisFin businessman, le recrutement de Toulon durant les années des "Galactiques" était tout simplement irrationnel ! Aux antipodes de la stratégie toulonnaise, la direction rochelaise mène parfaitement sa barque, comme l'a souligné Guy Novès. Devant de tels résultats, Boudjellal admet également que ce recrutement est ingénieux : "La réussite du Stade Rochelais, c'est un recrutement très cohérent. Un entraîneur qui est un vrai gagnant. Aujourd'hui, La Rochelle, c'est une machine à broyer." Pour terminer, l'excentrique homme d'affaires n'a pas manqué de glisser un mot en comparaison avec le Stade Toulousain : "Je pense qu'ils sont passés devant Toulouse. Ce qui n'était pas simple. La Rochelle est partie pour plus que les concurrencer." (Sud-Ouest)

