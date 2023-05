RUGBY. CHAMPIONS CUP. DU LOURD ! La Rochelle aligne sa meilleure équipe possible !

Demain, l'équipe de La Rochelle va se dresser devant le plus gros défi de la saison, à Dublin, face au Leinster ! Pour l'occasion, O'Gara a concocté une équipe sans faille !

Tous les cadres sont présents !

Leinster-La Rochelle sera bel et bien l'un des matchs de cette saison 2023-2024 ! Si Sexton n'est pas de la partie côté irlandais, aucun absent de marque n'est à déplorer pour les Maritimes ! Les champions d'Europe en titre se déplacent en Irlande avec la confiance qui les caractérisent tant ! Demain, nous pourrons alors observer un pack composé de ses meilleurs éléments, à savoir les internationaux Reda Wardi, Pierre Bourgarit et Uini Atonio en première ligne ! Ensuite, le colosse Skelton sera associé à toute l'expérience de Sazy, qui a été préféré à Lavault. Gregory Alldritt sera le capitaine de la formation rochelaise, aux côtés de l'inévitable Botia, et de Paul Boudehent qui semble être passé peu à peu devant Dillane.



Le tandem Kerr-Barlow / Hastoy ne bouge pas à la charnière, et fêtera sa 15e association de la saison ! La paire de centres est sans doute la plus performante possible, avec Jonathan Danty qui sera apte et accompagné du turbulent Seuteni, qui enchaîne sa 13e titularisation d'affilée. Le triangle arrière était le plus indécis, car la présence de Teddy Thomas ou Jules Favre aurait pu être envisageable. Néanmoins, ces derniers ont été préférés à Leyds et Rhule aux ailes, tandis que Dulin assure toujours avec le numéro 15. La surprise de cette composition réside peut-être dans l'absence de Teddy Thomas, qui a été remplacé par Favre sur le banc de touche. À noter également qu'aucun demi d'ouverture n'est parmi les remplaçants, car O'Gara a procédé à un "6/2" ! Voici la composition détaillée.