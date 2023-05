RUGBY. CHAMPIONS CUP. L'armada irlandaise du Leinster pour renverser le Stade Rochelais

Découvrez la composition du Leinster pour la finale de la Champions Cup face au Stade Rochelais ce samedi à Dublin. Les Irlandais vont-ils l'emporter ?

Découvrez la composition du Leinster pour la finale de la Champions Cup face au Stade Rochelais ce samedi à Dublin. Si Sexton est forfait depuis des semaines, la province irlandaise pourrait compter sur de nombreux internationaux irlandais. Furlong et Sheehan sont en première ligne, Doris et Van der Flier assureront en troisième ligne. Gibson-Park sera à la mêlée tandis que la paire Henshaw et Ringrose sera à nouveau réunie au centre. Le banc sera aussi très solide avec Ngatai, Healy ou encore Baird.