Vos Matchs de Rugby Leinster/La Rochelle et Glasgow/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cette semaine, le monde du rugby est en ébullition avec les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup qui s'annoncent palpitantes. Sans oublier les demies de Pro D2.

Le Leinster Rugby, une équipe au pedigree impressionnant, se prépare à disputer sa septième finale de Champions Cup. Tenant du titre, le Stade Rochelais tentera quant à lui de remporter un deuxième sacre continental sur la pelouse de Dublin. Une rencontre de titans en perspective ! Le coup d'envoi du match entre le Leinster et La Rochelle sera donné ce samedi à l'Aviva Stadium le 20 mai. Pour ce qui est de l'horaire, préparez-vous à vibrer à partir de 17h45 (heure locale). Une soirée qui s'annonce mémorable sur France 2 ! La Challenge Cup réserve également son lot de suspense avec la rencontre entre Glasgow et Toulon. Une occasion pour ces deux équipes de briller et de repartir avec le précieux trophée. Le coup d'envoi de ce match est prévu le vendredi 19 mai à 21h. La diffusion sera assurée par France 3. Installez-vous confortablement devant votre écran et préparez-vous à encourager votre équipe préférée. Notez que vous pourrez également suivre les demi-finales de Pro D2 samedi sur Canal + avec Oyonnax vs Vannes puis Grenoble vs Mont-de-Marsan.

Challenge Cup - Finale :

Vendredi 19 mai

Glasgow vs Toulon à 21h sur France 3

Champions Cup - Finale :

Samedi 20 mai

Leinster vs La Rochelle à 17h45 sur France 2

