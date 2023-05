RUGBY. Champions Cup. La finale bientôt en Afrique du Sud voire aux États-Unis ?

Le président de l’EPCR, Dominic Mckay, a évoqué face à la presse éventualité de faire jouer la finale de Champions Cup en Afrique du Sud ou aux États-Unis.

Vos Matchs de Rugby Leinster/La Rochelle et Glasgow/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?La finale de Champions Cup c’est ce week-end. Le Leinster accueille La Rochelle à l’Aviva Stadium ce samedi. Un remake de la saison dernière où les Rochelais s’étaient imposés au Vélodrome à Marseille pour décrocher le premier titre européen de leur histoire. Mais à quelques heures du coup d’envoi entre les deux équipes, le président de l’EPCR, Dominic McKay admet réfléchir à délocaliser cette finale en Afrique du Sud, voire aux États-Unis. “Je pense que plus de 23 candidatures ont été reçues de toute l’Europe, de l’Amérique et de l’Afrique du Sud, ce qui montre que la concurrence est en bonne santé et qu’il y a une réelle volonté d’essayer de nous mettre au défi de faire de nouvelles choses et des choses différentes, que ce soit le format ou les finales.” Pas illogique de la faire en Afrique du Sud. Cette édition de la Champions Cup a vu des franchises sud-africaines rejoindre la compétition. En revanche, aucune des États-Unis. Un choix qui paraît donc un peu surréaliste…

Développement du rugby aux États-Unis

Mais voilà, même si aucune équipe américaine fait partie de la Champions Cup, les États-Unis organiseront la Coupe du monde masculine en 2031 et l'édition féminine en 2033. Preuve que le rugby s’installe petit à petit dans le pays de l’oncle Sam. “Nous avons reçu des offres américaines. Je ne peux pas dire qui ni où, car nous sommes dans ce processus d’examen avec les 23 offres que nous avons reçues, mais je pense qu’il y a un intérêt croissant pour l’Amérique pour toutes sortes de raisons”, a ajouté le président de l’EPCR via la presse irlandaise. Des destinations pas forcément idéales pour les supporters des clubs de Top 14 si d'aventure les clubs française se hissent à nouveau en finale.



