VIDEO - La légende Alun Wyn Jones au bord des larmes après la défaite face aux Springboks

A presque 36 ans, Alun Wyn Jones a vécu ses dernières minutes en tant que Lions Britanniques et Irlandais lors de l’ultime test face au Springboks.

Le samedi 07 août dernier, il est un peu moins de 20h en Afrique du Sud quand les Springboks parviennent à arracher une seconde victoire face aux Lions Britanniques et Irlandais. Synonyme de série victorieuse, la joie a submergé Siya Kolisi et ses partenaires au coup de sifflet final. Un événement qui selon Gregor Townsend, coach des arrières des Lions, est comparable “à la victoire en Coupe du Monde pour le peuple sud-africain”. Mais dans l’autre camp, un joueur britannique a semblé être particulièrement touché par la fin de cette aventure : Alun Wyn Jones.

"I'm very proud of this bunch and very conscious of what we represent." 🦁



Captain Alun Wyn Jones reflects on the British and Irish Lions' tour of South Africa after their narrow defeat in Cape Town...



Watch live on Sky Sports The Lions now 📺 pic.twitter.com/iW3LJUAF0Y August 7, 2021

En effet, le légendaire capitaine des Lions mais aussi du Pays-de-Galles a été très ému au terme de la rencontre. Affecté par la défaite, il a semblé très touché avant de réagir plus calmement auprès des journalistes : “Il faut tout remettre dans le contexte. Nous avons eu de la chance de pouvoir disputer cette série en raison de la pandémie. Nous avons été un peu courts aujourd'hui, mais il y a des gens bien plus malheureux que nous.”. Il a également évoqué être “très fier de ce groupe” et être “conscient de ce qu’ils représentaient” pour les britanniques. VIDÉO. Cheslin Kolbe est de retour avec un essai qui fait mal aux Lions

En conférence de presse d’après-match, il a paru très ému au moment d’évoquer ce que les Lions Britanniques et Irlandais représentaient pour lui. Il transmet ses impressions : “Je me rappelle de la tournée des Lions en 1997 avec Neil Jenkins quand j’étais enfant. Avoir été impliqué auprès de lui avec le Pays-de-Galles puis lors de ces tests est très spécial pour moi.” Il enchaîne en disant qu’il aurait “bien du mal à mettre des mots” sur son expérience en tant que Lions avant de prendre à partie ceux qui seraient amener à le juger : “Certaines personnes vont penser que je montre trop d’émotions. Je n’en ai rien à f**tre si certains pensent que je suis trop émotif. C’est ce que je ressens.” Après avoir dit cela, il s’est tout de suite excusé pour son langage. Comme quoi, l’homme aux 148 sélections avec le Pays-de-Galles cherche à rester un gentleman en toute condition.