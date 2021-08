VIDÉO. Cheslin Kolbe est de retour avec un essai qui fait mal aux Lions

L'ailier du Stade Toulousain a permis aux Boks de revenir dans le match, sur une contre attaque fulgurante.

Ce samedi, les Lions britanniques et irlandais affrontaient les Spirngboks pour le troisième et dernier test d'une tournée aux débats parallèles. Après le succès de la semaine dernière, les Lions rentraient dans ce match avec de nouvelles ambitions. Il faut dire que les deux premières rencontres étaient fermées, avec peu de jeu, mais des défenses qui prenaient le pas sur les attaques. Malgré les six changement de Warren Gatland dans son groupe, l'étincelle n'était toujours pas assez grande. On peut tout de même apprécier l'entrée de Finn Russell dans la partie, qui a amené un surplus de jeu. Mais la défense des Boks est encore une fois très solide.

Du côté des hommes de Johan Erasmus, c'est le retour de Morné Steyn après trois ans qui a fait la différence. L'ouvreur a inscrit la pénalité de la gagne, celle qui envoie les Boks en tête après trois rencontres. Mais la seule action du match concerne l'accélération de Cheslin Kolbe. Sous un jeu au pied, les soutiens sont brouillons et les Boks jouent parfaitement. Le jeu se dirige petit côté et les Lions doivent faire face à un Cheslin Kolbe lancé, avec un seul défenseur. Et c'est là que sa spéciale entre en jeu : crochet intérieur, accélération extérieur et raffut. L'ailier termine dans l'en-but. Score final 19 à 16.