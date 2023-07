VIDÉO. Dans l’indifférence générale, les Tonga surprennent l’Australie A et annoncent la couleur pour la Coupe du Monde

Ce vendredi, les Tongiens recevaient l’Australie A à moins de deux mois de la Coupe du Monde. Et surprise, les coéquipiers de Pita Ahki l’ont emporté après une première mi-temps de rêve.

RUGBY. Première sélection pour le Toulousain Pita Ahki avec les Tonga, face à l’Australie ALoin du niveau actuel de leurs voisins Fidjiens, les Tongiens restent des joueurs de rugby imprévisibles, excellents ballon en main, et capables de déstabiliser n’importe quelle défense sur un éclair de génie. Un constat qui s’est confirmé ce week-end, puisque les Aigles des mers se sont imposés 27 à 21, face à la réserve de l’Australie (qui comptait quand même certains noms connus, comme Foley, O’Connor ou encore Tupou). Grâce notamment à une première mi-temps de rêve marquée par 4 essais tongiens (24-0 à la pause), les coéquipiers de Fekitoa ont réussi à surprendre leurs adversaires du jour, avant de résister en seconde période. Un succès qui lance parfaitement la préparation des Tonga, qui enchaîneront ensuite par les Fidji, le Japon, les Samoa ainsi que le Canada (par deux fois).

De bon augure pour la Coupe du Monde

Avec les nouvelles règles d'éligibilités de World Rugby, les Tonga ont pu compter sur quelques renforts de poids, comme Pita Ahki, joueur du Stade Toulousain qui avait d’abord choisi la Nouvelle-Zélande. Une bonne nouvelle donc, d’autant que cet effectif plus fourni s’accompagne d’un paquet d’avants qui semble plus structuré qu’il y a quelques années, ainsi que d’une meilleure discipline. Mais voilà, si dans d’autres circonstances, l’on aurait pu penser que les hommes de Toutai Kefu soient la surprise de cette Coupe du Monde, il y a peu de chances que cela soit le cas. En effet, et malgré une progression évidente, les Tonga affronteront en poule 3 sélections du Top 5 mondial (Écosse, Afrique du Sud, Irlande), dont deux qui font partie des favoris pour la victoire finale. Autrement dit, et même si le rugby est un sport unique qui a souvent été le théâtre de belles histoires (Japon en 2019, Samoa en 1991), les Tongiens risquent de finir, au mieux, à la 4ème place de la poule B.

Concernant l'Australie, et même si cette rencontre ne concernait que la réserve, l'heure est à l'inquiétude pour la nation double championne du Monde. En témoignent les deux premières rencontres du Rugby Championship. D'abord humiliés face à l'Afrique du Sud, les Australiens se sont ensuite fait surprendre à domicile, par l'Argentine. Des résultats bien décevants, pour une équipe qui a comme objectif d'être championne du monde. Pour rappel, l'Australie est dans la poule C, composée des Fidji, du Pays de Galles, de la Géorgie et du Portugal.



