RUGBY. Première sélection pour le Toulousain Pita Ahki avec les Tonga, face à l’Australie A

Ce vendredi, le Toulousain Pita Ahki va connaître sa première sélection avec les Tonga, lui qui est né en Nouvelle-Zélande.

Vous le savez, avec les nouvelles règles d'éligibilité mises en place par World Rugby en 2021, plusieurs joueurs ont pu jouer pour une autre sélection que celle qu'ils avaient choisi au préalable. Et parmi eux, l'on retrouve le Toulousain Pita Ahki. Né à Auckland en Nouvelle-Zélande, le joueur d'origine samoane et tongienne a d'abord choisi de représenter la nation à la fougère argentée, que ce soit chez les moins de 20 (même s'il a également joué pour les Tonga), ainsi qu'à VII. Mais voilà, grâce à la nationalité de sa mère (Tongienne), Pita Ahki est désormais sélectionnable avec les aigles de mer. Et d'ailleurs, le centre de 30 ans va connaître sa première sélection, ce vendredi 14 juillet face à l'équipe d'Australie A.

Tonga 1 Fisi'ihoi 2 Moli 3 Tameifuna 4 Lousi 5 H. Fifita 6 Halaifonua 8 V. Fifita 7 Funaki 9 Takulua 10 Havili 11 Inisi 12 Ahki 13 Fekitoa 14 Folau 15 Piutau 16 Maille 17 Koloamatangi 18 Lolohea 19 Mafi



20 Vailanu 21 Paea 22 Mausia 23 Taumoefolau

La Coupe du Monde en ligne de mire

Titulaire indiscutable au Stade Toulousain, Pita Ahki a réussi à devenir l’un des chouchous d’Ernest-Wallon, en seulement 5 saisons. Un passage rouge et noir qui lui réussit pour l’heure, puisque ce dernier a remporté 3 titres de champion de France (2019,2021 et 2023), ainsi qu’un titre de champion d’Europe (2021). Des performances à chaque fois remarquables, qui lui ont permis de taper dans l’œil du sélectionneur des Tonga, qui n’a pas hésité à faire appel à lui. Accompagné de Fekitoa, Pita Ahki tentera de faire parler sa puissance ce vendredi, pour repartir avec la victoire, à seulement quelques semaines de la Coupe du Monde. Car oui, le Toulousain participera à sa première Coupe du Monde (sauf blessure) ! Une récompense dingue, pour celui qui a connu de nombreux problèmes de santé. Une belle histoire donc, qui arrange bien la sélection des Tonga, qui ne va certainement pas refuser un tel talent.

Présente dans la « poule de la mort » avec l’Afrique du Sud, l’Irlande, l’Écosse et la Roumanie, la sélection tongienne ne se présentera néanmoins pas en victime en France, d'autant que les Tongiens ont déjà su créer la surprise en phase de poule de Coupe du Monde. Mais en attendant, Ahki et les siens vont continuer leur préparation en affrontant une équipe d'Australie A, qui contient tout de même certains noms bien connus, comme Tupou, Foley, O'Connor ou encore Fainga'a.

