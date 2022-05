RUGBY. Nonu, Lealiifano, Ahki : les Samoa avec une équipe de fou pour la Coupe du Monde ?

Avec les nouvelles règles d'éligibilité, les Samoa pourraient avoir une équipe XXL lors de la prochaine Coupe du Monde en France. On fait le point.

On le sait, les Fidji, Tonga ou Samoa, se font souvent ''piller'' par la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Les joueurs rejoignent souvent ces pays pour y poursuivre leur scolarité, et de ce fait, jouent soit pour les All Black ou les Wallabies. Sevu Reece est par exemple né à Suva aux Fidji, tandis que Taniela Tupou est natif de Vaini, au Tonga. Oui mais voilà, depuis peu, les règles d'éligibilité ont de nouveau été modifiées. Un joueur n'ayant plus été appelé en équipe nationale depuis trois ans peut donc jouer pour un autre pays, s'il possède bien évidemment des liens avec ce dernier (au moins un grand-parent ayant la nationalité du pays en question).

Guitoune, Piutau, Saili... ces stars qui pourraient jouer pour un autre pays en 2023RugbyPass a donc consacré un long article à l'équipe samoane, qui pourrait se présenter lors de la prochaine Coupe du Monde avec une équipe XXL. Le site est notamment revenu sur le cas de Christian Lealiifano qui pourra à partir du 19 octobre prochain, postuler pour les Samoa. En effet, le demi d'ouverture de 34 ans n'a plus été appelé avec l'Australie depuis le Mondial japonais de 2019 et doit faire face à la concurrence de James O'Connor, Quade Cooper ou Noah Lolesio. Toujours pour RugbyPass, le centre samoan Henry Taefu déclare : ''J'aimerais voir des gars comme Ere Enari avec les Samoa, j'espère qu'il se joindra à nous. Christian (Lealiiifano NDLR), joue très bien. C'est quelqu'un que nous pouvons avoir dans notre équipe et ajouter cette expérience [...] De toute évidence, il est absent depuis un certain temps avec l'Australie, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très passionné par le fait d'être samoan et passionné par le fait de jouer pour les Moana Pasifika. Alors j'espère, pour l'amour des Samoa, qu'il lèvera la main.''

Top 14. Samoa, Allemagne, Pau et bientôt Paris ? Les mille vies de Giovanni Habel-Kuffner Mais Lealiifano ne serait pas le seul gros nom à garnir l'effectif samoan. En effet, des anciens All Blacks comme Julian Savea, Lima Sopoaga, Victor Vito, Charlie Faumuina, Steven Luatua ou Ma'a Nonu pourraient revêtir la tunique bleue pour la prochaine Coupe du Monde. Sans parler des Josh Ioane, Denny Solomona, Joe Tomane ou Jeff Toomaga-Allen ou encore Pita Ahki qui aura le choix entre les Tonga et les Samoa. Bref du vrai beau monde, en plus des Seuteni, Nanai-Williams, Alo-Emile ou Alaalatoa qui évoluent déjà pour l'équipe nationale. Pour rappel, lors de la prochaine Coupe du Monde, les Samoa seront dans la poule D, accompagnées de l'Angleterre, l'Argentine, le Japon, les États-Unis ou le Chili. Alors certes, tous les joueurs cités plus haut ne changeront pas forcément de nationalité. En plus de cela, Nonu aura 41 ans au moment de la Coupe du Monde en France, et Faumuina, 36. Mais reconnaissez tout de même, que cette équipe aurait fière allure.