VIDEO. C'est le meilleur angle pour admirer la merveille de passe main gauche d'Ahki pour Mallia !

Le Stade Toulousain n'a inscrit qu'un seul essai face au Munster en Champions Cup par Mallia. Mais avec cet angle de vue, on peut admirer ce bijou de passe d'Ahki.

Le Stade Toulousain n'a pas eu la vie facile face au Munster dimanche en Champions Cup. Pourtant, les hommes d'Ugo Mola ont réalisé une très bonne entame face aux Irlandais. Ils ont été dominateurs en attaque avec 20 défenseurs battus et pas moins de 12 offloads pour 418m parcourus ballon en main. Mais il en faut plus pour mettre la tête des Irlandais au fond du seau. Ces derniers ont tout donné jusquà la fin de la rencontre pour tenter de faire tomber les Toulousains, sans succès. Finalement, les cinq pénalités de Melvyn Jaminet et l'essai de Mallia ont suffi au Stade Toulousain pour s'imposer 20 à 16. L'occasion pour nous de revenir sur cet unique essai des locaux inscrit par l'Argentin. Si on a pu admirer la séquence à la télévision, cet angle offert par un supporter dans les tribunes nous offre un point de vue unique sur la passe main gauche du Néo-Zélandais Ahki pour le Puma. Non seulement il y avait la longueur mais aussi la précision. Une passe de plus de 25m qui a fait la différence en survolant la défense du Munster.



Crédit vidéo : Philippe DEGAND