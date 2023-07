COUPE DU MONDE. France - Australie, Irlande - Angleterre… Quand auront lieu les tests matchs de cet été ?

À un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde, toutes les nations continuent leur préparation. Pour ce faire, on a décidé de vous faire un récapitulatif sur l'intégralité des tests matchs de cet été.

VIDEO. XV de France. Anthony Jelonch a activé le mode machine avec l'espoir de vivre la coupe du mondeCe n'est désormais plus qu'une question de semaine. En effet, dans environ 50 jours, la Coupe du Monde de rugby 2023 débutera au Stade de France, par une rencontre de rêve entre les Bleus et les All Blacks. Mais avant cela, les hommes de Fabien Galthié, à l'instar de toutes les autres nations qualifiées, continuent soigneusement leur préparation. Une période toujours primordiale, et dans laquelle le XV de France affrontera 3 équipes : l'Écosse (5 et 12 août), les Fidji (19 août), ainsi que l'Australie (27 août).

Des matchs alléchants, et qui pourront nous donner une idée sur l'état de forme de nos Bleus. Mais attention, ce serait une erreur de se concentrer simplement sur les rencontres des Français. Car oui, d'autres affiches passionnantes auront lieu cet été ! Que ce soit entre l'Irlande et l'Angleterre, ou encore entre le Pays de Galles et l'Afrique du Sud. De quoi se faire une petite idée du niveau de chaque nation, et en particulier de celles qui pourraient croiser le chemin de nos Bleus cet automne.

RUGBY.‘‘J’ai vomi’’, Gailleton stupéfait par l’intensité des entraînements du XV de FranceLes All Blacks par exemple, ne disputeront que deux tests matchs : un contre l'Australie le samedi 5 août, et un autre contre l'Afrique du Sud, le vendredi 25 août. Si cela peut paraître peu, n'oublions pas que la Nouvelle-Zélande est toujours engagée dans le Rugby Championship, où elle a d'ailleurs remporté ses deux premières rencontres avec brio. Actuellement première de la compétition, elle clôturera celle-ci par une rencontre à Melbourne, face aux Wallabies le 29 juillet.

Concernant l'Italie, autre équipe de la poule A (celle de la France), elle défiera tout d'abord l'Écosse (29 juillet), puis l'Irlande (5 août) et la Roumanie (19 août), avant de finir par le Japon (26 août). Une préparation variée, pour une équipe d'Italie qui tentera tant bien que mal de jouer les trouble-fêtes, au milieu des deux grands favoris de la poule.

All Blacks. La famille Barrett est-elle la plus dominante du rugby mondial actuellement ?Autre nation à suivre durant cette préparation : l'Irlande. Potentiels adversaires des Bleus en quart de finale, les coéquipiers de Sexton (qui sera d'ailleurs absent pendant les tests matchs suite à sa suspension) affronteront d'abord l'Italie, avant de se frotter aux Anglais le 19 août, ainsi qu'aux Samoans le 26 août. De quoi faire une bonne répétition générale, pour des Irlandais qui seront dans la poule de l'Afrique du Sud, de l'Écosse, des Tonga et de la Roumanie.

De même pour les Springboks, qui, après la fin du Rugby Championship, enchaîneront par 3 affiches de haut niveau, respectivement face à l'Argentine (6 août), le Pays de Galles (19 août), ainsi que les Blacks (25 août). L'Écosse quant à elle, aura un calendrier un tout petit moins corsé, avec la France par deux fois, l'Italie, ainsi que la Géorgie (26 août).

COUPE DU MONDE. L’Irlande peut souffler, Sexton sera bien du rendez-vous Calendrier des tests matchs (selon le site All Rugby) :

Samedi 22 juillet :

Fidji vs Tonga (2H00)

Japon vs Samoa (7H50)

Samedi 29 juillet :

Samoa vs Fidji (2H00)

Japon vs Tonga (12H30)

Écosse vs Italie (16H15)

Namibie vs Argentine XV (20H00)

Uruguay vs Chili (22H00)

Samedi 5 août :

Samoa vs Tonga (2H00)

Irlande vs Italie (2H00)

All Blacks vs Australie (4H35)

Japon vs Fidji (12H15)

Écosse vs France (16H15)

Pays de Galles vs Angleterre (18H30)

Roumanie vs USA (19H00)

Uruguay vs Namibie (20H00)

Chili vs Argentine XV (23H00)

Dimanche 6 août :

Argentine vs Afrique du Sud (00H10)

Jeudi 10 août :

Tonga vs Canada (02H00)

Samedi 12 août :

Portugal vs USA (02H00)

Géorgie vs Roumanie (16H00)

Angleterre vs Pays de Galles (18H30)

France vs Écosse (21H05)

Chili vs Namibie (23H00)

Mardi 15 août :

Tonga vs Canada (02H00)

Samedi 19 août :

Irlande vs Angleterre (02H00)

Géorgie vs USA (16H00)

Pays de Galles vs Afrique du Sud (16H15)

Italie vs Roumanie (18H30)

France vs Fidji (21H05)

Uruguay vs Argentine XV (22H00)

Vendredi 25 août :

All Blacks vs Afrique du Sud (20H30)

Samedi 26 août :

Espagne vs Argentine (2H00)

Irlande vs Samoa (2H00)

Angleterre vs Fidji (16H15)

Écosse vs Géorgie (18H30)

Italie vs Japon (18H30)

Chili vs Argentine XV (23H00)

Dimanche 27 août :

France vs Australie (17H45)

VIDÉO. Dans l’indifférence générale, les Tonga surprennent l’Australie A et annoncent la couleur pour la Coupe du Monde