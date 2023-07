VIDEO. XV de France. Anthony Jelonch a activé le mode machine avec l'espoir de vivre la coupe du monde

Le 3e ligne du XV de France Anthony Jelonch travaille d'arrache-pied pour être prêt pour la Coupe du monde. Mais il ne lui reste plus beaucoup de temps.

XV de France. 4 mois après sa blessure au genou, où en est Anthony Jelonch de sa rééducation ?Les jours qui nous séparent du coup d'envoi de la Coupe du monde semblent fondre plus vite qu'un Mister Freeze à la plage. Si les supporters piaffent d'impatience à l'idée de voir le XV de France face aux All Blacks en ouverture du Mondial. Il en est un qui n'aurait pas été contre une petite rallonge dans le calendrier. On parle bien évidemment d'Anthony Jelonch, le 3e ligne du Stade Toulousain et du XV de France.



Alors que les Bleus ont entamé leur préparation du côté de Monaco début juillet, lui s'entraîne de son côté avec l'espoir de rejoindre ses coéquipiers. Le Toulousain est sur la bonne voie. Mais rien ne garantit encore qu'il aura suffisamment récupéré pour intégrer le groupe. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Jelonch se sacrifiait contre l'Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations pour empêcher Duhan van der Merwe de marquer. Son genou gauche n'avait pas tenu.



Dès lors, la course contre-la-montre s'est enclenchée. Rapidement opéré, Jelonch a pris le temps de récupérer avant de démarrer la rééducation. Quatre mois plus tard, il n'a plus aucune appréhension au niveau de son genou. C'est du côté du CERS Capbreton que le 3e ligne international en bave depuis plus d'une semaine déjà sous les ordres de Marcelo Pereira da Costa.



Le Portugais a déjà suivi plusieurs joueurs de rugby comme les Bordelais Nathan Decron, Yann Lesgourgues et Geoffrey Cros, tous touchés au genou comme Jelonch. Il sait donc parfaitement comment le remettre sur pied. Il n'hésite d'ailleurs pas à le pousser. Il faut dire que l'ancien joueur de Castres ne manque pas de motivation. S'il a manqué le titre avec Toulouse en Top 14, il espère participer au Mondial en France.



C'est d'ailleurs pour ne pas avoir de regrets, si d'aventure le staff des Bleus devait se passer de ses services, qu'il donne tout. Cette blessure, Anthony Jelonch s'y était un peu préparé. Ce n'est pas le premier rugbyman à se faire les croisés et sans doute pas le dernier. Le 3e n'est pas du genre à se retenir sur le pré en attaque comme en défense. Un engagement de chaque instant qui expose à la blessure.



Bien évidemment, le timing n'a été parfait. Mais il aurait très bien pu se blesser en fin de saison avec Toulouse. Sa participation à la Coupe du monde en France se serait alors envolé. Avoir cet objectif en point de mire l'a certainement aidé mentalement à passer outre la déception des premières semaines pour ensuite se focaliser sur son retour. Lequel est espéré pour la mi-août. Les Bleus seront alors en fin de préparation avec plusieurs matchs au programme.



Deux rencontres sont prévues contre l'Ecosse, puis les Fidji et enfin l'Australie. S'il n'a pas encore retrouvé son poids de forme, Jelonch semble affuté. Il va cependant lui manquer du temps de jeu et des repères avec ses coéquipiers, réunis depuis le début du mois de juillet. La question va donc se poser au sein de l'encadrement : faut-il renvoyer un joueur qui a fait toute la préparation à la maison au profit de Jelonch ? C'est le 21 août avant le dernier test contre les Wallabies que Galthié annoncera les noms des 33 éléments retenus pour la coupe du monde.