XV de France. 4 mois après sa blessure au genou, où en est Anthony Jelonch de sa rééducation ?

Après un mois à Toulouse, le flanker de 26 ans va prendre la direction de Capbreton lundi. Après une batterie de tests rassurante, place à la réathlétisation. Sans savoir, pour l'heure, si cela suffisant.

" On sera sur de la réathlétisation pour refaire la caisse, l'explosivité et la reprise des contacts , explique-t-il pour L'Equipe. Le flanker du Stade Toulousain poursuit donc sa course contre-la-montre entamée dès le lendemain de sa blessure, il y a 4 mois désormais. Avec comme objectif ardent de disputer ce Mondial, lui qui est, pour l'heure, dans les temps de ce qui était espéré. " Après le CERS, je verrai comment je me sens à cinq mois et si je peux réintégrer l'équipe de France." Il lui reste donc 45 jours pour se remettre la jambe et le corps tout entier à niveau, tout en restant affirmant qu'il ne " prend (ra) pas de risque insensé ". L'ultimatum aura donc lieu dans 1 mois et demi. D'ici là, Anthony Jelonch sera fixé sur sa participation au Mondial ou non. Pour l'heure, alors que ses compères en Bleu s'apprêtent à rejoindre Monaco ce dimanche, lui va prendre la direction du CERS de Capbreton pour se préparer physiquement.