All Blacks. La famille Barrett est-elle la plus dominante du rugby mondial actuellement ?

Face aux Boks le week-end dernier, les Barrett sont entrés dans l'histoire en devenant les 3 premiers frères à avoir 50 sélections ou plus. Une preuve de la domination de cette famille dans le rugby mondial.

Rugby Championship. Victime de migraines, Will Jordan est surveillé de (très) près par le staff des All BlacksSamedi, après le coup de sifflet final de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, Beauden, Scott, et Jordie Barrett avaient quelque chose de plus à fêter que le succès des Blacks face aux Boks (35-20). En effet, les trois hommes sont entrés dans l'histoire du rugby, puisqu'ils sont devenus les 3 premiers frères à obtenir plus de 50 sélections chacun. Un exploit incroyable, surtout lorsque la sélection en question, est tout simplement les All Blacks.

Beauden et Scott, tous deux excellents face à l'Afrique du Sud, ont donc pu féliciter leur petit frère Jordie après le match, ce dernier ayant fêté sa 50ème cap à Auckland. Un trio qui n'est pas étranger au renouveau de la Nouvelle-Zélande, et que le XV de France devra surveiller de près en septembre. Une famille talentueuse, qui est sans aucun doute la plus dominante du rugby mondial actuellement.

Car oui, si des familles comme les Tuilagi (que ce soit Manu avec le XV de la Rose, ou bien Posolo avec les Bleuets), ou encore les Taofifenua (Romain et Sébastien notamment) sont très représentées, aucune ne peut rivaliser avec les Barrett, qui sont tous titulaires indiscutables (ou presque) avec l'une des meilleures nations du monde. Mais plus globalement, peut-on estimer que la famille Barrett est la plus dominante de l'histoire du rugby ?

Avant de comparer les Barrett aux autres grandes familles de notre sport, rappelons qu'il est question ici de ne pas trouver la famille la plus représentée, ni même celle qui a compté le plus de frères. Auquel cas, les Tuilagi et les Spanghero seraient en haut du classement. Deux grandes familles du rugby, qui ont toutes deux vues bons nombres de leurs membres connaître le niveau international. Que ce soit Walter et Claude pour les Spanghero, ou bien Manu (Angleterre), Henry, Alesana, Anitele'a et Sanele Vavae (Samoa) pour les Tuilagi.

De même pour le clan Lièvremont, qui a vu Thomas, Marc et Matthieu porter le maillot du XV de France. Mais voilà, même si ces familles ont marqué de leur empreinte ce sport, aucune n'a jamais paru aussi forte que les Barrett. D'autant que même si Jordie, Beauden et Scott sont les plus connus de la fratrie, n'oublions pas que leur grand frère, Kane Barrett, a lui aussi connu le très haut niveau.

ALL BLACKS - Kane Barrett, l'aîné oublié d'une fratrie au destin exceptionnel

Passé par les Blues en 2013, cet ancien troisième ligne aile a dû mettre fin à sa carrière à seulement 25 ans, pour traumatismes crâniens répétés. Concernant les autres familles nombreuses, nous pourrions citer les Whitelock (Luke, Sam, Adam et George), les Quinnell (Gavin, Graig et Scott) ou encore les Du Preez (Rob, Dan et Jean-Luc), mais là encore, aucune ne s'est montrée aussi dominante au niveau international...

Des duos de rêve, mais aucun trio

Si la famille Barrett est si impressionnante, c'est avant tout parce qu'elle allie le nombre (3), mais aussi la performance au très haut niveau. Pour preuve, Jordie, Beauden et Scott, c'est tout simplement 20 titres majeurs remportés à eux 3, dont 1 titre de champion du Monde. De quoi faire pâlir n'importe quelle autre fratrie. Alors bien sûr, d'autres clans ont marqué l'histoire comme les Underwood (Rory étant le meilleur marqueur de la sélection anglaise), les Du Plessis (champions du Monde en 2007), ou les Camberabero (vainqueurs du Tournoi en 1967 et 1968). Mais là encore, rien de vraiment comparable, ces familles n'ayant jamais eu plus de deux frères au top. Même constat pour les Bergamasco, les Hastings, ou encore les Armitage...

Après les Tuilagi et les Barrett, les Lam sont-ils la famille la plus représentée du rugby professionnel aujourd'hui ?En définitive, la famille Barrett se place, sans contestation possible, comme l'une des plus dominantes de l'histoire de notre sport. Pour beaucoup, elle est même la plus impressionnante, de par les titres gagnés par ses membres. Un nom qui pourrait clore totalement le débat, en cas de succès de la Nouvelle-Zélande lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais en attendant, à vous de vous faire votre propre avis sur la question. Quelle fratrie vous a le plus marqués ?

RUGBY. Beauden Barrett va-t-il exploser le record de sélections mondiales ?