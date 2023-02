RUGBY. Beauden Barrett va-t-il exploser le record de sélections mondiales ?

Beauden Barrett, 112 capes avec les Blacks, a pour projet de disputer le Mondial 2027. Il aura alors 36 ans, et pourrait bien faire sauter tous les records.

Avec 112 sélections, 2 titres de meilleur joueur du monde, un Mondial remporté, un titre au Japon, un autre en Super Rugby et des titres à foison dans le Rugby Championship, Beauden Barrett est incontestablement déjà une légende de ce jeu. Et ce quand bien même, il n'a que 31 ans et encore les jambes électriques. Pour autant, l'ouvreur des Blues ne souhaite pas en rester là et compte bien tout rafler avant d'arrêter sa carrière. "Le deal à ce stade est d'aller au Japon puis de revenir en Nouvelle-Zélande pendant trois ans. Voilà à quoi ressemble un autre cycle. Il s'agit de savoir si je suis partant pour cette Coupe du monde 2027 ou si je m'en vais pour de bon. Il y a beaucoup de choses à considérer", a-t-il expliqué au Stuff ce mardi.