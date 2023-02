RUGBY. Fin de carrière internationale pour Smith et Barrett après la Coupe du Monde ?

À respectivement 34 et 31 ans, Aaron Smith et Beauden Barrett rejoindront après la Coupe du Monde le Japon, avec l'équipe des Toyota Verblitz.

TRANSFERT. Top 14. Matthieu Jalibert et Beauden Barrett trop gourmands pour le Racing 92 ?Véritables icônes de leur génération, Aaron Smith et Beauden Barrett n'ont plus rien à prouver à personne. Tous deux champions du Monde en 2015, et cumulant plus de 200 sélections chez les All Blacks, Smith et Barrett auront une dernière chance de soulever le titre suprême, lors du Mondial en France. Une compétition internationale qui pourrait être la dernière pour ces deux stars, qui rejoindront ensuite le Japon. En effet, le club des Toyota Verblitz a annoncé la venue de la charnière pour la saison prochaine. Un énorme coup pour l'équipe japonaise, qui compte déjà dans ses rangs le troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit. Mais voilà, comme vous le savez certainement, les joueurs néo-zélandais n'évoluant pas au pays ne peuvent être sélectionnés avec les All Blacks. Autrement dit, et au vu de l'âge avancé des deux joueurs (Barrett aura 32 ans, tandis que Smith s'approchera des 35 ans), l'on peut donc imaginer que ce transfert traduit une fin de carrière internationale pour les deux joueurs, du moins pour Aaron Smith. Quant à Barrett, reste à voir si l'ouvreur décide de revenir au pays ensuite, pour tenter de porter une nouvelle fois le maillot de la Nouvelle-Zélande. À noter tout de même que lors de la Coupe du Monde 2027, ''BB'' aura 36 ans...

