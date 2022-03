Après les Tuilagi et les Barrett, les Lam sont-ils la famille la plus représentée du rugby professionnel aujourd'hui ?

En marge de la performance XXL de Seilala Lam face au Racing, on s'est intéressé de plus près à la famille de l'international samoan.

Souvenez-vous du temps où Henry, mais aussi Alesana, Anitele'a et Manu Tuilagi foulaient tous et en même temps les pelouses européennes. À l'époque, ils étaient même 5 de la fratrie à être sous le feu des projecteurs chaque semaine, si l'on compte aussi Vavae, alors joueur de Carcassonne, en ProD2. Cette famille était unique. Bien sûr, l'on connu plus récemment et l'on connaît toujours les Barrett, eux qui depuis 2017, sont souvent 3 à porter simultanément le maillot des All Blacks. Dans cette smala de 8 enfants, Beauden mais aussi Scott et Jordie réalisent régulièrement l'exploit d'être alignés ensemble sous la plus mythique de la planète, tandis que leur frère Kane, fut autrefois professionnel lui aussi. Mais dans le microcosme de l'Hexagone, peut-être qu'une nouvelle famille aura bientôt la même renommée que les deux citées précédemment.

ALL BLACKS - Kane Barrett, l'aîné oublié d'une fratrie au destin exceptionnel

La raison ? Ils sont tout simplement 5 à avoir fait du rugby leur métier aujourd'hui. Chez les Lam, il y a d'abord le plus connu en France : Ben. Bien que discret à son arrivée en Gironde, l'athlète (1m94 pour 109kg, 10,70 sec au 100m) de l'UBB est depuis devenu l'une des attractions du championnat et pour l'an prochain, c'est le MHR qui a touché le gros lot en le faisant signer. Vient ensuite Jack Lam, son cousin, ancien capitaine des Samoa et aujourd'hui de retour en Super Rugby pour une dernière pige, avec les Moana Pasifika. Énorme plaqueur, la légende raconte que les adversaires qui l'ont croisé se souviennent - paraît-il - tous de l'ancien 3ème ligne de Bristol. Et puis il y a bien sûr son petit frère Seilala, celui qui fut tout simplement sensationnel avec l'USAP ce week-end. Face au Racing, le talonneur de 33 ans a fait chavirer Aime-Giral, et montré au combien son nom fait partie des plus sous-côtés du championnat.

Top 14. UBB. Ben Lam, enfin dans les pas de Semi Radradra ?

En a-t-on fini avec les Lam ? Patience, messieurs... Car outre les 3 précédémment nommés, il y a aussi les jeunes et moins connus AJ et Dylan. Le premier (23 ans) est le petit frère de Ben Lam et annoncé comme l'un joueurs les plus prometteurs des Auckland Blues grâce notamment à ses qualités physiques, tiens, tiens. Le second (25 ans), lui, est son (autre) cousin et s'est engagé avec le CA Brive en novembre dernier, comme joker médical. Troisième ligne puissant et décrit comme athlétique et très technique par ses entraîneurs, Dylan vient d'ailleurs de fêter sa première titularisation en Top 14 ce samedi, face à La Rochelle. Enfin, LE plus connu des Lam est peut-être finalement leur oncle à tous : Pat. L'ancien All Black d'un soir (1 cape non-officielle) est désormais l'un des entraîneurs les plus appréciés du vieux-continent, lui, l'homme fort des Bears de Bristol depuis 2017. Soit en tout et pour tout, 6 Lam qui jonchent le monde professionnel aujourd'hui. Unique.

Top 14. VIDEO. Entre punch, âme de finisseur et disponibilité : revivez le match XL de Ben Lam face à Brive