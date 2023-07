Coupe du Monde. Barrett, Mckenzie, Mo’unga… Un fauteuil pour 3 chez les All Blacks

Ce samedi, les All Blacks recevront l’Afrique du Sud avec comme ouvreur Richie Mo’unga. Et ce, alors que Mckenzie s’est montré excellent face à l’Argentine.

RUGBY CHAMPIONSHIP. Kolbe, Etzebeth, Am… L’Afrique du Sud avec l’artillerie lourde pour le choc face aux All BlacksSi la France peut se targuer d’avoir 3 ouvreurs de niveau international (Ntamack, Jalibert et Hastoy), les Blacks ne sont pas à plaindre non plus de ce côté-là. Car si Beauden Barrett n’est plus à présenter (112 sélections, plus de 700 points inscrits), Richie Mo’unga et Damian McKenzie sont eux aussi des pointures internationales ! En témoigne d’ailleurs la dernière performance de D-Mac face à l’Argentine, où celui-ci s’est tout simplement amusé avec les Pumas, offrant justement un essai à Beauden Barrett.

Mais voilà, comme vous le savez, un seul joueur par équipe peut porter le numéro 10. De quoi causer des migraines au sélectionneur néo-zélandais Ian Foster, qui est donc obligé d’alterner entre tous ces talents. D’ailleurs, Damian McKenzie ne sera pas de la partie samedi face à l’Afrique du Sud, remplacé par Richie Mo’unga. Mais heureusement pour lui, la polyvalence est de mise chez les All Blacks.

Beauden Barrett définitivement installé en 15 ?

Ouvreur de formation, Beauden Barrett peut également évoluer au poste d’arrière, position qu’il occupe tout aussi bien. Une alternative qui peut donc permettre à Foster d’aligner 2 de ces 3 joueurs d’entrée. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si sur ses 5 dernières rencontres avec les Blacks, Barrett a débuté à 4 reprises avec le numéro 15 dans le dos. Un repositionnement dicté par l’excellente forme de l’ouvreur des Crusaders Mo’unga, mais aussi de celui des Chiefs, qui est également capable de couvrir le poste d’arrière (c’est d’ailleurs dans cette position que McKenzie a le plus joué avec les Blacks). Sauf que cette saison, D-Mac a surtout joué au poste d’ouvreur avec les Chiefs (13 titularisations en 16 rencontres), tout en délivrant des prestations incroyables.

De quoi pousser Foster à reconsidérer sérieusement le joueur de 28 ans comme un titulaire au poste, lui qui n’a pas connu autant de sélections que ses deux compères ces derniers temps (la faute également à son aventure japonaise). Et pour ce faire, Beauden Barrett a été décalé (avec succès) à l’arrière, comme ce fut de nombreuses fois le cas lorsque Mo’unga était titularisé. Autrement dit, et malgré plusieurs joueurs de talents à l’arrière, il y a de grandes chances que ‘’BB’’ s’avance vers son troisième mondial dans la peau du titulaire en 15. D’autant que son frère, Jordie Barrett, semble s’imposer au centre de l’attaque des Blacks, à côté de Rieko Ioane…

Mais alors, si le cas Barrett semble plus ou moins réglé, qui s’avancera comme le titulaire au poste d’ouvreur à la Coupe du Monde ? Et bien, on ne sait pas trop. En revanche, ce que l’on peut avancer, c’est que le joueur des Crusaders part avec une légère longueur d’avance sur le ‘’Smiling Assassin’’. Déjà, parce que son association avec Beauden Barrett a déjà fait ses preuves, et ce contre toutes les nations du globe. Mais aussi parce que, comme nous l’avons précisé juste au-dessus, McKenzie a moins d’expérience que ce dernier chez les Blacks.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si Foster a choisi Mo’unga pour défier les Boks, plutôt que D-Mac. Mais voilà, cette avance (si elle existe), reste bien maigre, et nul doute que le juge de paix sera ce Rugby Championship, qui fait office de véritable répétition générale avant le Mondial. Reste à voir désormais qui aura les faveurs de Foster pour débuter les grosses rencontres.

D’autant que même si le profil des deux joueurs se ressemble, leur association respective avec Beauden Barrett apportent deux approches tactiques différentes. En effet, l’on a pu observer que lorsque Barrett était associé à Mo’unga, ‘’BB’’ se plaçait souvent en premier attaquant, décalant donc le joueur des Crusaders comme un véritable ⅝. De quoi aérer encore plus le jeu des Blacks. En revanche, nous avons pu voir face à l’Argentine (entre autres) que McKenzie était tout d’abord plus souvent en position de premier attaquant. Mais surtout, D-Mac a pu laisser sa créativité en attaquant différentes zones du terrain, grâce à Barrett qui prenait à ces moments-là le poste d’ouvreur.

