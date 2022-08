ALL BLACKS. ''Je me fiche de ce que vous pensez,'' lance Richie Mo'unga aux journalistes NZ

Du côté des Blacks, tout n'est pas rose en ce moment. Et la dernière décla' de Mo'unga montre que la fracture entre les joueurs et le monde extérieur s'élargit.

Avec cinq défaites sur leurs six derniers matchs, une fois n'est pas coutume, tout n'est pas tout rose du côté des All Blacks. La presse néo-zélandaise réclame la tête du sélectionneur, Ian Foster, tandis que les supporters n'en demandent pas moins. Les idoles d'hier sont lynchées sur la place publique et l'ambiance est plus pesante que jamais depuis la défaite du week-end dernier face aux Springboks. Un climat que Richie Mo'unga, le remplaçant de Beauden Barrett, affirme éluder. "Les supporters se soucient de notre équipe et se soucient de nos résultats. Mais il est également nécessaire, de notre côté, de ne pas nous soucier de ce qu'ils pensent car nous avons un rôle à jouer. Et écouter cela ne va pas nous aider. J'en suis à un point où le bruit extérieur n'a pas d'importance pour moi". Avant, lors de la même conférence de presse, de s'adresser aux journalistes néo-zélandais. "Vos critiques ne me touchent pas. Je suis à un stade maintenant où, si vous n'êtes pas dans notre équipe, je me fiche de ce que vous pensez, avec tout le respect que je vous dois."

Voilà qui en dit long sur l'état d'esprit qui règne sur la délégation All Blacks ces derniers jours... Plus soutenus par les locaux, les partenaires de Sam Cane tenteront de faire taire leurs détracteurs lors de la manche retour, ce samedi à l'Ellis Park de Johannesburg. Envers et contre tous.