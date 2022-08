RUGBY. Pour le sélectionneur Foster, les All Blacks ont joué leur ''meilleure performance de l'année''

Dominés sur presque tous les compartiments du jeu par les Boks, les Blacks ont mordu la poussière. Mais Ian Foster ne semble pas l'avoir vu de cet oeil...

En ce lendemain de 5ème défaite en 6 matchs pour la Nouvelle-Zélande, il est peu de dire que le sélectionneur Ian Foster joue sa tête. Pour beaucoup et à moins d'une déculottée infligée par les Blacks aux Boks le week-end prochain, il y aura un changement certain à la tête des hommes en noir d'ici la fin de l'année, voire après le retour au pays, c'est-à-dire dans une semaine. Pourtant, il semblerait que l'ancien adjoint de Steve Hansen cherche quelque peu à noyer le poisson. En conférence de presse à la suite de la défaite 26 à 10 subie ce samedi, Foster déclarait : "à bien des égards, c'était certainement notre meilleure performance de l'année".

Comme le rapporte le célèbre média NZ Herald, il détaille ensuite ses propos. "Je pense que nous avons vraiment été bons sur les alignements, nous avons bien défendu leurs ballon-portés, nous n'avons eu aucun coup de sifflet en première mi-temps, mais notre défense était vraiment solide. Ça a été un match dominé par les défenses, dans lequel il y a eu plusieurs erreurs sous les ballons haut. Je suis vraiment fier de l'effort. Les Sud-Africains ont joué un match vraiment clinique. Nous ne pouvions tout simplement pas saisir les opportunités." Alors belle langue de bois ou simple aveuglement ? En se posant tranquillement sur sa chaise, on se dira qu'il y a d'abord du vrai dans les propos de l'homme de 57 ans. Certes la défense des Blacks fut globalement satisfaisante et ne fut finalement dépassée que sur deux cafouillages. Certes les terribles mauls sud-africains ont, dans l'ensemble, été relativement bien défendus. Mais alors, que dire du reste ?

Tout le monde sait qu'en Nouvelle-Zélande - encore - plus qu'ailleurs, les critiques sont dures, impitoyables, parfois acerbes. Et à ce compte-là, on a du mal à imaginer que la pilule puisse passer au pays des Maoris. Car au-delà des 26 points encaissés, c'est surtout la manque de dangerosité offensive des Blacks et l'outrageuse domineuse des Sud-Africains au sol qui interpelle. Si Malcolm Marx a gratté un nombre de ballons incalculable, les NZ ont semblé complètement inertes, désorganisés et sans solution face au verrou des Springboks. Presque une hérésie tant ce fut à des kilomètres et des kilomètres de ce que l'on a toujours connu des hommes en noir. Qu'à cela ne tienne, il reste une semaine à Ian Foster et aux siens pour travailler et corriger le tir. Avant le jugement dernier...