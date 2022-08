VIDEO. Arendse disjoncte et voit rouge en catapultant Beauden Barrett sur la tête

Auteur d'un grand match, Kurt-Lee Arendse a ruiné sa 2ème cape en écopant d'un carton rouge aussi stupide qu'inutile en fin de match. Après un choc effrayant.

A vrai dire, pour ruiner une 2ème sélection qui avait tout d'un rêve enchanté, on aurait pas trouvé mieux. Kurt-Lee Arendse, plus proche sosie de Cheslin Kolbe et justement propulsé titulaire suite à la blessure de ce dernier, était en train de réaliser un match immense. Auteur de son premier essai en équipe nationale, mais également d'une partie monumentale en défense (où il cadenassa Caleb Clarke, s'il-vous-plaît) et de contests efficaces dans les airs malgré sa petite taille (1m77), le 3/4 des Bulls avait tout pour même obtenir le titre symbolique d'homme du match. Et puis, à la 74ème minute d'un match déjà acquis à la cause des Springboks, patatras...

Sur un box kick monté par son demi de mêlée, le petit casqué se laissa emporter par son trop plein d'agressivité. En retard pour contester le ballon à Beauden Barrett et au lieu de ralentir sa course ou de modifier sa trajectoire, Arendse péta une durite et sauta avec l'épaule en protection, comme pour "traverser" l'ouvreur des Blacks. Résultat ? Un frontflip total pour BB, qui retomba directement sur la tête... Évidemment, un carton rouge incontestable fut sorti à l'encontre de l'ailier droit des Boks qui se punit lui-même, puisque ce choc le laisse groggy, au sol, de longues minutes. Il fut ainsi évacué sur civière, tandis que dans la foulée et sur son aile, les Sud-Afs encaissèrent leur seul essai de l'après-midi. Voilà ce qu'on appelle laisser le cerveau au vestiaire, même pour un joueur plutôt réputé pour ses actions magiques que pour ce genre de gestes.

PS : même s'il y a de quoi être agacé à la vue de cette action, Kurt-Lee Arendse, c'est également ça...

