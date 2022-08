VIDEO. Empalé sur Caleb Clarke, l'effroyable KO de Faf de Klerk va vous glacer le sang

Le teigneux Faf de Klerk s'est fait prendre à son propre jeu face aux Blacks. Victime d'un KO impressionnant, il est revenu sur le bord du terrain plus tard.

Et puis soudain le Mbonbela Stadium se mua dans un silence. Après seulement 34 seconde de jeu, toute la foule fut glacée par la scène qu'elle avait sous ses yeux ; celle d'un des enfants du cru affalé sur le sol, inerte. En repli défensif sur Caleb Clarke, Faf de Klerk venait de s'empaler contre le genou de l'ailier au physique de lutteur (107kg). Une mauvaise technique de plaquage, un accident de jeu et voilà que le natif de Nelspruit encaissait un KO impressionnant. Tout volontaire et agressif qu'il est, le demi de mêlée blondinet paya donc sur ce coup les pots cassés de ses attitudes défensives très souvent peu académiques, même si à sa décharge, les plaquages sur des crochets intérieurs sont toujours très difficiles à être effectifs sans risque de blessure.

Reste que cette scène n'a rien de représentatif de la suite des évènements tant, à l'image de l'envie de son numéro 9 finalement, les Boks furent plus agressifs et surtout dominants dans les collisions tout au long de la rencontre. Ce qui constitua, ce samedi, le socle de leur victoire. En dehors du jeu, notez également l'attitude exemplaire d'Aaron Smith qui, voyant son vis-à-vis au sol, fit immédiatement signe à l'arbitre Angus Gardner, qui arrêta le jeu dans la foulée. Les All Blacks ont perdu leur magie, mais pas leur fair play.