RUGBY.‘‘J’ai vomi’’, Gailleton stupéfait par l’intensité des entraînements du XV de France

Retenu avec “les grands”, Émilien Gailleton se fait petit à petit au niveau d’exigence du XV de France pour cette préparation de la Coupe du monde 2023.

Émilien Gailleton est l’un des deux U20 réquisitionné par le staff des Bleus pour préparer la Coupe du monde 2023. Lui et Louis Bielle-Biarrey n’ont pas connu la joie de soulever le trophée du mondial U20. À la place, ils connaissent la douleur des premières sessions de physique avec Fabien Galthié et ses hommes de confiance. Une tâche qui est loin d’être facilement supportable physiquement et qui oblige les joueurs à tout donner. Si cette phase est dure pour les vétérans de la tunique frappée du coq, elle l’est encore plus pour les petits nouveaux.

RUGBY. Incisifs dès l’entame, cette qualité des All Blacks qui fait penser au XV de FranceÂgé de 20 ans, Émilien Gailleton mesure 1,85m et pèse 89 kg. Sa rapidité, son intelligence et sa vista lui ont permis de finir la dernière saison de Top 14 à 14 essais, finissant meilleur marqueur de la saison. Néanmoins, ses qualités ne lui ont pas épargné l’exigence du plus haut niveau. Ainsi, il évoque avec le sourire un début de préparation physique mouvementée dans le premier épisode de la saison 6 de Destins Mêlés : “Le premier jour, je n’étais pas mentalement préparé à ce niveau d’intensité. Au physique, j’ai vomi, etc.”

Néanmoins, le jeune trois-quart ne se laisse pas démoraliser et évoque avec intérêt d’autres aspects inédits liés à sa présence dans la liste des 42. En particulier, le Palois se focalise sur l’attention portée à la préparation des joueurs et aux détails : “C’est la première fois que je vis une préparation qui est aussi précise. Notamment sur la data, la nutrition, etc. Moi, j’adore. Je prends énormément d’expérience là-dessus.” Dans un entretien réalisé avec Actu Rugby, il évoquait déjà le plaisir de faire partie de ce groupe : “Je viens de Pro D2, j'ai joué 24 matchs avec Pau pour ma première saison et je me retrouve avec le XV de France. J'étais très agréablement surpris.[...] J’arrive avec beaucoup d’insouciance, mais aussi d’envie. Je donne le meilleur de moi-même. Je suis avec des mecs qui ont 6, 7 ans de maturité rugby supplémentaire par rapport à moi, donc j’essaie d’apprendre beaucoup à leurs côtés.”

