RUGBY. Incisifs dès l’entame, cette qualité des All Blacks qui fait penser au XV de France

Vainqueur de l’Afrique du Sud ce samedi 15 juillet avec 15 points d’avance, les All Blacks se sont offert une victoire confortable. Un écart qui s’explique notamment par l’habitude des hommes d'Ian Foster à commencer fort leurs rencontres. Après la rencontre, le statisticien Russ Petty a mis en lumière cette hégémonie durant les débuts de matchs. Sur leurs 9 dernières rencontres, les coéquipiers de Sam Cane ont toujours ouvert le score. Mieux encore, ils prennent souvent le temps d’inscrire au moins deux essais avant de laisser la politesse à leurs adversaires du jour.

NZ have scored first in 9 consecutive Tests



Their points, before opponent scored:



17 v ARG

10 v AUS

25 v AUS

7 v JPN

17 v WAL

14 v SCO

14 v ENG



31 v ARG

17 v SA — Russ Petty (@rpetty80) July 15, 2023

Sous Steve Hansen, les All Blacks étaient réputés pour leur fin de match tonitruante. Un banc aussi solide que rapide leur permettait presque toujours de clore les débats à l’heure de jeu. Avec Ian Foster aux manettes, la dynamique semble s’être inversée. Désormais, les triples champions du monde ont délaissé le diesel pour se mettre en mode dragster. Cette spécificité n’est pas sans rappeler une autre équipe majeure : le XV de France de Fabien Galthié.

La France aussi démarre fort !

Sur les 5 matchs du XV de France durant le Tournoi des 6 Nations 2023, les Bleus ont ouvert le score à 4 reprises. Dans le cadre des rencontres contre l’Italie, l’Écosse et l’Angleterre, les hommes de Fabien Galthié ont inscrit un essai rapide pour démarrer les hostilités. Plus impressionnant encore, les Bleus mettent rarement plus de 5 minutes à inscrire les premiers points. Face à l’Angleterre, Thomas Ramos avait plongé dans l’en-but moins de 2 minutes après le coup d’envoi par exemple.

Si vous n’êtes pas encore convaincu, dîtes-vous que le dernier match où les Bleus ont dû attendre plus de 10 minutes pour inscrire leurs premiers points était un Irlande France joué le 14 février 2021. Depuis presque 2 ans et demi, les Bleus commencent fort sans interruption. Une période qui représente pas moins de 24 matchs et durant laquelle 17 essais ont été inscrits sur les 10 premières minutes. Vous l’aurez compris, il ne faudra pas louper les premières minutes du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 entre la France et la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre prochain.

