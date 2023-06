COUPE DU MONDE. XV de France. ''J'espère que ce n'est que le début'', le rêve éveillé d'Émilien Gailleton

Le centre de Pau Émilien Gailleton pourrait vivre sa première coupe du monde avec le XV de France. Mais il sait qu'il lui reste encore du travail.



Émilien Gailleton vit un véritable conte de fées rugbystique. Meilleur marqueur de la saison de Top 14 avec quatorze essais à son actif, le jeune centre palois âgé de 19 ans a été appelé par le staff du XV de France dans la liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde. Un appel qui ne fait que confirmer le talent exceptionnel de ce joueur prometteur. "Je suis très content. Je m'y attendais un peu parce qu'on me l'avait annoncé. Plus exactement, on me l'avait fait comprendre il y a longtemps", a-t-il confié à L'Équipe. Dans les petits papiers du staff des Bleus, il n'avait de fait pas été pris par l'encadrement de France U20 pour la Coupe du monde. Malgré tout, rien ne garantit qu'il participera au Mondial dans quelques semaines. Coupe du Monde. Le joyau de Pau Émilien Gailleton peut-il bousculer la hiérarchie au sein du XV de France ?En seulement une saison à l'élite du rugby français, l'ancien joueur d'Agen en Pro D2 a su s'imposer avec 14 réalisations en 24 apparitions. Une performance remarquable pour ce joueur de même pas 20 ans qui a contribué au maintien de son équipe, la Section Paloise, en première division. Fabien Galthié et son staff ne se sont pas trompés en sélectionnant ce jeune prodige. Gailleton est pour beaucoup un véritable "ovni" dans le monde du rugby, combinant puissance, vitesse (il a été flashé à 35,1 km/h cette saison) et une incroyable vision du jeu. Sa maturité à un si jeune âge force l'admiration des observateurs.

J'ai envie de tout montrer. Au final, je n'ai rien à perdre. Je suis juste excité et j'ai envie de tout lâcher. C'était un petit objectif et un rêve qui devient une réalité aujourd'hui. Mais je suis encore loin de la Coupe du monde. Même si seulement deux mois et une petite liste séparent le début de la préparation à la compétition, il reste encore beaucoup de travail."

La prochaine étape pour Gailleton sera le stage de préparation à Monaco, du 2 au 14 juillet, en compagnie des autres membres de l'équipe de France. Trois matchs seront ensuite pour lui l'occasion de se montrer davantage : le 5 août en Écosse, le 12 août contre l'Écosse à domicile, et le 19 août contre les Fidji. Si Gailleton réussit à convaincre le staff lors de ces rencontres, il pourrait obtenir sa première cape avant la sélection finale des 33 joueurs pour la Coupe du monde en France dévoilée le 21 août. Quelques jours plus tard, les Bleus accueilleront l'Australie pour un ultime test.





À seulement 19 ans, Émilien Gailleton a déjà marqué les esprits et prouve que le talent n'attend pas le nombre des années. Sa sélection dans le groupe des 42 est une récompense méritée et une belle surprise pour les amateurs de rugby. "Même si j'ai la chance d'être pris dans les 33, je sais que je n'ai pas encore le niveau auquel je peux prétendre pour être titulaire. Je n'ai pas envie de m'arrêter là parce qu'on n'a pas fait grand-chose non plus. J'espère que ce n'est que le début." Ce pourrait en effet être le début d'une carrière exceptionnelle pour ce jeune talent, qui pourrait bien devenir l'une des révélations de la Coupe du monde.