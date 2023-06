Coupe du Monde. Le joyau de Pau Émilien Gailleton peut-il bousculer la hiérarchie au sein du XV de France ?

Présent dans la liste des 42 joueurs qui débuteront la préparation à la Coupe du Monde, Émilien Gailleton sort d'une saison dingue. Suffisant pour bousculer la hiérarchie ?

À seulement 19 ans, Émilien Gailleton fut sans contestation possible l'un des meilleurs joueurs de cette saison en Top 14. Meilleur marqueur avec 14 essais (devant des finisseurs reconnus comme Raka ou Dumortier), le natif de Croydon au Royaume-Uni n'a cessé d'impressionner. D'ailleurs, le centre passé par Agen fut l'un des principaux artisans du maintien de la Section Paloise, en témoignent notamment les rencontres face au Stade Rochelais, Bayonne ou encore contre Castres. C'est donc en toute logique que Fabien Galthié a décidé de retenir celui-ci dans la liste des 42 joueurs qui débuteront la préparation à la Coupe du Monde. Une récompense bien méritée, pour celui qui pourrait être l'une des surprises de cette Coupe du Monde. Et ce, même si le premier groupe annoncé par le staff des Bleus contient pas moins de 5 centres.

XV de France. La liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde connue ! De la méforme dans l'air

Sur les 5 centres retenus par Fabien Galthié, 2 semblent aujourd'hui intouchables, sauf blessure : Gaël Fickou et Jonathan Danty. Toujours bons sous le maillot tricolore ces derniers temps, les deux hommes s'avancent bien comme les titulaires au poste. Autrement dit, et malgré tout le talent de Gailleton, il serait quasiment impossible de voir celui-ci passer devant les anciens Parisiens.

Mais voilà, la donne semble bien différente concernant Yoram Moefana et Arthur Vincent. En effet, et même s'ils ont toujours su répondre présents au niveau international, ces derniers n'abordent pas cette préparation de la meilleure des manières. Que ce soit le joueur de l'UBB, qui a globalement déçu cette année en club, ou bien le double champion du Monde U20, qui n'a disputé que 9 rencontres en deux saisons. D'ailleurs, son dernier match remonte au mois de septembre dernier, face à Brive...

RUGBY. XV de France. Yoram Moefana est-il le grand perdant de cette saison ?

Tout juste de retour de blessure, Arthur Vincent va donc devoir convaincre le staff des Bleus sur son état de forme, là où celui de Gailleton n'est plus à prouver. Néanmoins, si la dernière liste nous a bien prouvé une chose, c'est que le staff tricolore accorde une énorme confiance au joueur du MHR. Quant à Moefana, son cas est un peu plus complexe. Car comme nous l'avons précisé juste au-dessus, le Bordelais n'a jamais déçu en équipe de France. Que ce soit à l'aile ou au centre, celui-ci a d'ailleurs débuté 8 des 10 derniers matchs du XV de France. Un niveau de performance qu'il n'a pas su maintenir avec l'UBB, en témoigne son seul essai inscrit cette année. Il a d'ailleurs souffert dernièrement de la comparaison avec Danty et Seuteni, lors de la demi-finale du Top 14.

RUGBY. Et si Arthur Vincent était la grande surprise de Fabien Galthié pour la Coupe du monde ? Gailleton, un diamant à polir

En prenant en compte tous ces éléments, il est donc tout à fait possible que le Palois puisse se faire une place dans la liste finale, qui contiendra certainement 3 ou 4 centres. D'autant qu'à l'instar de Vincent et Moefana, Gailleton est capable d'occuper le poste d'ailier. Une polyvalence, on le sait, très chère au staff tricolore. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, Émilien Gailleton reste avant tout un (très) jeune joueur, dénué d'expérience internationale (hormis bien sûr l'équipe de France U20). Une donnée ô combien importante, surtout lorsqu'il s'agit d'une Coupe du Monde. C'est donc en ce sens que Moefana et Vincent ont à ce jour une légère longueur d'avance, eux qui se sont déjà frottés à ce qu'il se fait de mieux sur le globe.

XV de France. Qui sont les grands absents de la liste des 42 pour la Coupe du monde ?En définitive, les arguments se valent de part et d'autre. Néanmoins, nous misons tout de même une petite pièce sur Moefana et Vincent, qui restent des valeurs sûres chez les Bleus. Reste à voir désormais comment la préparation se déroulera pour ces 3 hommes, d'un point de vue rugbystique certes, mais aussi physique. Concernant Gailleton, nul doute que celui-ci aura l'occasion de prouver de quoi il est capable, après la Coupe du Monde. À moins que Galthié ne décide de jouer sur la forme récente, et de transformer l'émeraude de la Section en saphir dès maintenant...