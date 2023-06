XV de France. La liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde connue !

La liste tant attendue du groupe du XV de France pour préparer la Coupe du monde a été dévoilée par Fabien Galthié. Une liste qui va évoluer jusqu'au Mondial.

Ça y est ! La liste tant attendue du groupe du XV de France pour préparer la Coupe du monde a été dévoilée par Fabien Galthié. Un groupe qui sera réduit à 33 joueurs le 21 août. Et qui devrait évoluer, notamment avec le probable retour d'Anthony Jelonch. Pour l'heure, on retrouve bien évidemment tous les récents champions de France avec Toulouse : Marchand, Mauvaka, Baille, Dupont, Ntamack ou encore Flament.



Bien évidemment, les finalistes rochelais seront aussi de l'aventure. Mais si les présences de Danty, Alldritt et Atonio ne faisaient aucun doute, la surprise vient de la sélection de Bourgarit et Dulin ou encore de Tanga et Boudehent. Un solide contingent maritime puisqu'Antoine Hastoy tentera aussi de s'inviter au Mondial.



On note aussi le retour (logique) de Villière et celui de Vincent, qui n'a pourtant presque pas joué depuis deux saisons. Il aura fort à faire puisque le jeune et talentueux Palois Gailleton a aussi été retenu. D'aucuns pourront constater que Lavault, Bécognée ou encore Lebel ne sont pas retenus. On remarque aussi la présence de 4 demis de mêlée. Ce qui laisse penser qu'il y a encore de l'incertitude dans l'esprit du staff.



Un groupe qui comprend plusieurs joueurs sans aucune sélection, dont un qui jouait en pro D2 l'an dernier : Laclayat, d'Oyonnax. Les U20 Gailleton et Bielle-Biarrey vont découvrir une préparation de Coupe du monde. Ils seront accompagnés de l'excellent Paul Boudehent. Nul doute que les anciens sauront leur prodiguer de précieux conseils. On pense notamment à Fickou du haut de ses 79 sélections ou encore à Atonio (50 sel.) ou encore Dupont qui approche de la barre des 50 capes.