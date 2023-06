RUGBY. XV de France. Yoram Moefana est-il le grand perdant de cette saison ?

Le centre polyvalent de Bordeaux-Bègles, Yoram Moefana est loin de faire la saison de sa carrière. Va-t-il le payer à quelques mois du début du Mondial ?

Est-il le grand perdant de cette saison de Top 14 ? Yoram Moefana ne réalise pas une saison digne de ce nom. Même s’il est toujours l’un des hommes importants de Bordeaux-Bègles, le joueur âgé de 22 ans a encore beaucoup à apprendre. Seulement 1 essai toutes compétitions confondues, le joueur de l’UBB est loin de ses standards habituels. Nul ne doute qu’il sera dans le groupe des 42 pour la Coupe du monde, mais il pourrait se faire dépasser à tous les postes.

Lancé tôt dans le bain international

Alors âgé de 20 ans, Yoram Moefana connaît sa première sélection pour sa première saison dans l’élite du rugby français. Et les responsabilités, il en a eu. Surtout quand il a fallu, une saison plus tard, remplacer Jonathan Danty au poste de centre en équipe de France. Et pour ainsi dire, il a été brillant. Lors du 6 Nations 2021-2022, il dispute 4 matchs avec les Bleus dont 3 en tant que titulaire où il a joué les 80 minutes à chaque fois. Capable d’évoluer à l’aile comme au centre, c’est un profil que semble bien apprécier le sélectionneur du XV de France.

En revanche, le 6 Nations 2022-2023 a été bien plus compliqué pour l’ancien de Colomiers. Une nouvelle fois, du haut de ses 22 ans, il doit suppléer le centre rochelais Jonathan Danty. Beaucoup plus discret et pas forcément en réussite en attaque, dès que l’ancien joueur du Stade français a été apte à reprendre sa place de titulaire, Yoram Moefana s’est retrouvé sur le banc. Il est donc un fameux finisseur ô combien précieux au sélectionneur du XV de France.

En danger pour la Coupe du monde ?

Fabien Galthié doit annoncer son groupe des 42 mercredi prochain. Nul ne doute que Yoram Moefana en fera partie. Mais son temps de jeu à la Coupe du monde devrait être faible. En effet, il semble compliqué de le voir au centre tant Gaël Fickou et Jonathan Danty sont performants et complémentaires avec les Bleus. Pour ce qui est du poste d’ailier, Damian Penaud est indéboulonnable et Gabin Villière devrait lui aussi retrouver sa place dans le 15 de départ, après ses innombrables blessures. Très bon pour ses premières sélections, le Lyonnais, Ethan Dumortier a, lui aussi, une carte à jouer en vue du mondial. 2 essais pour ses 5 premiers matchs sous le maillot tricolore, un bilan plutôt satisfaisant.

Lui n’a pas eu encore sa chance, mais est souvent appelé avec les Bleus, il s’agit de Jules Favre. Auteur d’une saison pleine avec le Stade rochelais, il peut aussi être une surprise dans la liste de Fabien Galthié d’autant qu’il a la capacité de jouer au centre et à l’aile comme Yoram Moefana. Peut-être que cette saison aussi, le Rochelais a plus montré que son concurrent bordelais…

