15 DE FRANCE. Yoram Moefana, le véritable perdant du retour de Danty ?

De retour en forme avant d’affronter l’Angleterre, Jonathan Danty pourrait bien être aligné d’entrée ce week-end. Au détriment du Bordelais Yoram Moefana…

VIDEO. TOP 14. Jonathan Danty se défoule sur un Palois avant le crunch de ce week-end !Depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations 2023, on ne cesse de parler de l’absence de Jonathan Danty. Blessé pour les deux premières journées, le Rochelais était un peu trop juste face à l’Écosse, il y a 10 jours. Mais voilà, depuis son retour de blessure, l’ancien Parisien a été aligné à 3 reprises en Top 14, dont deux en tant que titulaire. De quoi le remettre en forme donc, pour affronter l’Angleterre ce week-end. Et au vu de son profil puissant qui a cruellement manqué aux Bleus durant ce Tournoi, il serait loin d’être impensable de voir Fabien Galthié aligné le joueur de 30 ans d’entrée ce week-end, avec Gaël Fickou. Mais forcément, le potentiel retour de Danty dans le 15 de départ ne va pas faire que des heureux. Et le principal perdant pourrait bien être le centre de l’UBB, Yoram Moefana. Moins en vue que d’habitude depuis début février, Moefana souffre également de la comparaison avec Ethan Dumortier, qui a su tirer son épingle du jeu.

Comme dit juste au-dessus, Ethan Dumortier sort de trois bonnes copies avec le 15 de France. Très bon finisseur (2 essais inscrits face à l’Italie et l’Écosse), le Lyonnais a su également mettre le danger dans la défense irlandaise, sur les rares ballons qu’il a eu. De plus, sa taille (1 mètre 92) lui permet d’être très bon sous les ballons hauts, une caractéristique primordiale dans le rugby international. Décaler Moefana à l’aile à sa place serait donc une option peu probable, même si le Bordelais a déjà évolué à ce poste avec les Bleus. Mais au-delà de perdre sa place de titulaire, le retour de Danty pourrait carrément pousser Moefana en tribunes ! En effet, et comme vous le savez, Fabien Galthié et son staff privilégient presque toujours un banc avec 6 avants, tandis que les deux places arrières sont souvent prises par un demi de mêlée et Matthieu Jalibert. À moins qu’avec la blessure de Jelonch, le sélectionneur du 15 de France opte pour un banc avec 3 ¾, et donc de faire une place au joueur de 22 ans…

