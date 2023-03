RUGBY. 6 Nations. 15 de France. Quel serait votre XV de départ face à l'Angleterre ?

L'équipe de France se déplace à Twickenham ce samedi dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. Quelle équipe aligneriez-vous en Angleterre ?

6 Nations. Galthié sort de son chapeau un joueur de 20 ans évoluant en Pro D2 pour préparer le Crunch !Retour du Tournoi des 6 Nations ce week-end avec le choc entre l'Angleterre et le 15 de France. Un match ô combien attendu par les supporters des deux nations. Une rencontre dont le résultat aura un énorme impact sur le résultat final. Pour l'heure, les deux sélections sont à égalité. Et sont toujours en course pour le titre. L'Angleterre n'a pas vraiment impressionné jusqu'à présent. Tandis que les Bleus n'ont pas vraiment joué leur meilleur rugby non plus. Mais le Crunch est un match à part. Surtout lorsqu'il se joue à Twickenham où le 15 de France n'a plus gagné depuis 2005. En auront-ils les moyens ce samedi ? Ce que l'on sait déjà c'est que Jelonch va beaucoup manquer aux Tricolores. Opéré ce lundi, il espère être de retour pour la Coupe du monde. En revanche, le staff pourrait aligner Danty au milieu du terrain pour faire face au joueur de Bath Lawrence. Le retour du Rochelais devrait entraîner plusieurs changements dans la ligne de 3/4. Mais on peut imaginer qu'il y en aura aussi devant suite au forfait de Jelonch. Galthié a appelé de nombreux joueurs, dont beaucoup sans aucune sélection, pour préparer cette rencontre. Auront-ils leur chance ? Quelle composition feriez-vous pour ce match au sommet ?